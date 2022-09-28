全家便利商店再搶下「新營服務區」8年經營權

邁入後疫時代，假日出遊潮明顯復甦，每到連假國道皆湧現大量車潮。全家便利商店自2013年經營新營服務區以來績效卓越，每年平均服務超過230萬名用路人，連續多年獲得最高等級的「特優」評鑑；有鑒於此，全家便利商店近日於新營服務區重新招商中再次成功搶下標案，獲得新營服務區未來8年商場經營權及3年的優先續約權，為因應高齡化趨勢，並響應聯合國永續發展目標SDGs 13-氣候行動，將以「深耕在地」、「友善樂齡」、「永續低碳」等3大面向展開規劃，並預計於2027年落成全新站體，帶給用路人及在地民眾更舒適的用路服務。

全家便利商店經營新營服務區以來，秉持深耕在地精神，結合各項在地美食、農產與多元活動吸引民眾造訪。9月份正值交通安全月，緊接著將迎來雙十連假，國道將湧現旅遊車潮，為提高民眾行車安全意識，全家便利商店新營服務區將攜手高公局共同推廣交通安全，並再結合嘉南地區信仰中心「太子爺」聯合宣導，希冀透過「太子爺」親和力及其在民眾心中「行」的守護神地位，提升民眾交通知識。為響應交通安全月更推出消費優惠活動，即日起至10月10日於新營服務區商場消費滿288元即贈送精美小禮物，消費滿599元加價199元可兌換限定款「太子BOBEE保溫瓶」。

此次全家便利商店再度拿下未來8年經營權，將以「深耕在地」、「友善樂齡」、「永續低碳」3大主軸打造新世代國道服務區，將延續過往「深耕在地」的成功經驗，將在地商家櫃位占比大幅提升至7成，並引進多項大台南地區的人氣美食，包含在地排隊名店松村滷味、阿財牛肉湯，以及紅磚布丁等人氣伴手禮；同時，更將導入全家便利商店「FamiSuper」新型態選品超市店，販售台南在地小農生鮮蔬果、特色冷凍品，包含麻豆文旦、玉井芒果及東山酪梨，以及暢銷冷凍海鮮虱目魚丸、蝦蚵捲、下營名產燻茶鵝等，提供用路人更豐富充足的購物選擇，將台南特色名產帶回家享用。

全家便利商店新營服務區新站將設置逾500個座席，並提供兒童座椅、長者適用的扶手椅、適合年輕人的休閒高腳椅，打造親子、長者都適合的全齡化友善空間。其中，為因應高齡化社會需求，特別增設的高齡專用旋轉靠背椅，座椅可360度旋轉，長者不需將椅子後推或搬出就可輕鬆離開餐桌，並同步規畫高齡友善廁所，鋪設防滑地墊，並於馬桶設計輔助把手，幫助長者平衡防跌，減少意外發生。

為響應聯合國永續發展目標SDGs 13氣候行動，新營服務區亦積極打造永續低碳商場，以達節能減碳效果，新站每年預估約可省下18萬度電，約91.6公噸的碳排放量，相當於近7,700棵樹木一年的吸碳量。除了公廁照明皆使用太陽能綠電外，更從較為耗能的設備著手，未來新站將導入磁浮冰水系統、高效低噪微型排抽牆空調，比起傳統空調將可節能10～30%不等。