930「就想你」用全聯小時達傳心意 國際咖啡日推買1送1

搶在10月1日國際咖啡日之前，「全聯小時達」特於9月28日至10月4日期間推出「930就想你日」暖心優惠，下單滿930元贈520福利點，再加碼天天抽1單贈300元無門檻小時達折價券，讓小時達成為傳遞心意給長輩親朋好友的便捷方式。

全聯取930諧音「就想你」，鼓勵民眾多多利用「全聯小時達」外送服務隨時將關懷心意遠端送到親友手中，不論是長輩需要的保健品、成人紙尿褲，或是送個巧克力給遠方愛人、好久不見的老朋友，都可以透過「全聯小時達」最快40分鐘內心意送到家。另「PXGo!全聯線上購」也同步響應，包含分批取轉贈專區商品可享100福利點回饋、預購下單專區商品享100福利點等，趕快把握機會傳達心意。

另外，為迎接10月1日「國際咖啡日」到來，全聯也為咖啡愛好者推出相關好康，自9月28日至10月13日期間，不只推出多款濾掛、咖啡豆與沖泡式咖啡可享買1送1、第2件5折優惠。而OFF COFFEE除了推出咖啡自帶杯折8元的超殺折扣外，習慣早上採買的民眾，「朝市喝咖啡」活動每天早上12點前於全聯門市消費單筆滿100元，熱美式原價25元，優惠價15元，還可合併自帶杯優惠等於現省18元，換算一杯熱美式只要7元，比自己泡更划算。

「PXGo!全聯線上購」則是針對線上寄杯的忠誠會員，自9月30日至10月5日推出分批取買8送2，不論購買OFF COFFEE美式還是拿鐵1組8杯，都享8.5折優惠價，再加碼贈熱美式2杯。