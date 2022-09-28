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肉桂控瘋狂了！IKEA推肉桂蘋果霜淇淋 新菜加碼有干貝
準備邁入10月，肉桂控們準備好了嗎？IKEA率先推出肉桂蘋果霜淇淋，還有期間限定的花生醬核桃肉桂捲與焦糖核桃肉桂捲，還在10月4日肉桂捲節推出優惠，多樣化肉桂商品，一吃就上癮。另外IKEA瑞典餐廳，也推出新菜色，主打干貝，推出烏龍麵與沙拉，而且CP值超高。
IKEA特別推出的肉桂蘋果霜淇淋，採用奧地利蘋果汁製作而成，用肉桂香點綴，還有焦糖香氣，很適合秋天享用。兩款肉桂捲在10月4日慶祝肉桂捲節，原價40元，特價15元。
餐廳新菜色使用經過MSC 野生捕撈認證，大顆多汁的干貝為主要食材，干貝烏龍麵上有好吃新鮮的干貝，搭配吃得到顆粒的明太子風味奶油醬，有著濃郁香氣，只要250元；另款和風干貝沙拉以綜合生菜，搭配干貝，配上芝麻香氣的和風沙拉醬，兩者搭配一起吃，有著滿滿的海味。
肉食控則推出全新的白酒肋排佐薏仁，經過特別醃漬且烘烤過的豬肋排，搭配糯薏仁與毛豆，吃起來Q彈好吃，無肉料理則有素豬排青醬意大利麵，採用大豆蛋白製成的素豬排，與義大利麵、青醬，是不吃肉的最佳選擇。
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