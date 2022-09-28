想當你的小蘋果！臺虎精釀「朦朧蘋果紅茶艾爾」來了

秋意來襲的此刻，臺虎精釀主打低酒感、易入口的朦朧系列推出最新力作——「朦朧蘋果紅茶艾爾」，呈現蘋果加上紅茶的絕妙風味。新品預訂10月1日（六）上市，想嚐鮮的消費者可至7-Eleven、Jasons Market、Mia C'bon Market、city super、新光三越超市、微風超市、誠品知味市集選購。

「朦朧蘋果紅茶艾爾」香甜馥郁的蘋果香，在茶韻的烘托下更顯明亮，並與氣泡感十足的酒體交織成討喜、不膩口的輕盈酒感，讓人喜愛。

香氣和味道都很柔和的「朦朧蘋果紅茶艾爾」特別適合選在秋日悠閒午後開罐，同時擁有蘋果甜香與紅茶香氣的雙重味蕾享受，就像儀式感滿點的下午茶一樣讓人舒服放鬆。

趣味的瓶身酒標不僅延續使用emoji表情符號對話設計，更融入趣味的表情符號猜謎，趣味可愛，讓人會心一笑。

有人說秋天是最適合戀愛的季節，陽光和煦，風也溫柔，和喜歡的人牽著手，無論走到哪都像偶像劇場景。「朦朧蘋果紅茶艾爾」滿足你的浪漫氛圍，蘋果甜香隨著淡淡紅茶香在尾韻回甘，甜美與乾爽感完美平衡而並存，帶來一種慵懶、愜意的氣氛，在涼涼午後和曖昧的他一起享受微醺時刻，成為彼此眼中獨一無二的小蘋果。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康