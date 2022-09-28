快訊

「高虹安事件猶如張鐵生翻版」學者嘆台版文革傷知識份子尊嚴

俄軍丟下T-90M戰車落跑 洩反導彈機密 西方如獲至寶

恭喜！韋禮安宣布和圈外女友結婚 「一起幸福地繼續前進」

想當你的小蘋果！臺虎精釀「朦朧蘋果紅茶艾爾」來了

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
香氣和味道都很柔和的「朦朧蘋果紅茶艾爾」，特別適合選在秋日悠閒午後開罐。圖／臺虎精釀提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
香氣和味道都很柔和的「朦朧蘋果紅茶艾爾」，特別適合選在秋日悠閒午後開罐。圖／臺虎精釀提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

秋意來襲的此刻，臺虎精釀主打低酒感、易入口的朦朧系列推出最新力作——「朦朧蘋果紅茶艾爾」，呈現蘋果加上紅茶的絕妙風味。新品預訂10月1日（六）上市，想嚐鮮的消費者可至7-Eleven、Jasons Market、Mia C'bon Market、city super、新光三越超市、微風超市、誠品知味市集選購。

「朦朧蘋果紅茶艾爾」香甜馥郁的蘋果香，在茶韻的烘托下更顯明亮，並與氣泡感十足的酒體交織成討喜、不膩口的輕盈酒感，讓人喜愛。

香氣和味道都很柔和的「朦朧蘋果紅茶艾爾」特別適合選在秋日悠閒午後開罐，同時擁有蘋果甜香與紅茶香氣的雙重味蕾享受，就像儀式感滿點的下午茶一樣讓人舒服放鬆。

趣味的瓶身酒標不僅延續使用emoji表情符號對話設計，更融入趣味的表情符號猜謎，趣味可愛，讓人會心一笑。

有人說秋天是最適合戀愛的季節，陽光和煦，風也溫柔，和喜歡的人牽著手，無論走到哪都像偶像劇場景。「朦朧蘋果紅茶艾爾」滿足你的浪漫氛圍，蘋果甜香隨著淡淡紅茶香在尾韻回甘，甜美與乾爽感完美平衡而並存，帶來一種慵懶、愜意的氣氛，在涼涼午後和曖昧的他一起享受微醺時刻，成為彼此眼中獨一無二的小蘋果。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

香甜馥郁的蘋果香，在茶韻的烘托下更顯明亮，並與氣泡感十足的酒體交織成討喜、不膩口的輕盈酒感。圖／臺虎精釀提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
香甜馥郁的蘋果香，在茶韻的烘托下更顯明亮，並與氣泡感十足的酒體交織成討喜、不膩口的輕盈酒感。圖／臺虎精釀提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
臺虎精釀朦朧系列又一最新力作，推出「朦朧蘋果紅茶艾爾」，7-Eleven建議售價每罐59元。圖／臺虎精釀提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
臺虎精釀朦朧系列又一最新力作，推出「朦朧蘋果紅茶艾爾」，7-Eleven建議售價每罐59元。圖／臺虎精釀提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
蘋果甜香隨著淡淡紅茶香在尾韻回甘，甜美與乾爽感完美平衡而並存。圖／臺虎精釀提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
蘋果甜香隨著淡淡紅茶香在尾韻回甘，甜美與乾爽感完美平衡而並存。圖／臺虎精釀提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

微風 劇場 味道

延伸閱讀

心痛慎看！蘋果Apple Watch Ultra暴力死亡測試 鎚擊錶面敲到桌子破了它還在

蘋果Apple Watch、AirPods、iPhone藏「共同特徵」：這樣賣更好

蘋果動態島「即時動態」3形態有眉角 邀第三方軟體專屬資訊

要讓手機與PC連動像蘋果一樣「滑順」！Intel推「Unison」無線傳輸功能

相關新聞

韓式炸雞豐富你的味蕾 網友不私藏「5大連鎖韓式炸雞店」

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台近三個月內連鎖韓式炸雞話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的五大連鎖炸雞店以及必點的韓式炸雞口味。

給新世紀星球探險家的備忘錄 OMEGA超霸X-33腕表

太陽系中的其他行星總為生活在地球上的人們，帶來無窮的靈感與想像。近日歐米茄（OMEGA）推出一款專為火星探險的超霸X-3...

全家便利商店再搶下「新營服務區」8年經營權

邁入後疫時代，假日出遊潮明顯復甦，每到連假國道皆湧現大量車潮。全家便利商店自2013年經營新營服務區以來績效卓越，每年平...

930「就想你」用全聯小時達傳心意 國際咖啡日推買1送1

搶在10月1日國際咖啡日之前，「全聯小時達」特於9月28日至10月4日期間推出「930就想你日」暖心優惠，下單滿930元...

肉桂控瘋狂了！IKEA推肉桂蘋果霜淇淋 新菜加碼有干貝

準備邁入10月，肉桂控們準備好了嗎？IKEA率先推出肉桂蘋果霜淇淋，還有期間限定的花生醬核桃肉桂捲與焦糖核桃肉桂捲，還在...

ZARA頂級系列登台開賣！高質感、極簡百搭又限量 不怕再撞衫

隨著ZARA台北101大店重新開幕，品牌除了呈現新店裝與首度引進電子試衣間、自助結帳櫃臺之外，更宣布先前只在日本才銷售的頂級Origins也在即日起開賣。同樣的目前限定於台北101店實體販售，但消費者仍能於ZARA的官網可入手。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。