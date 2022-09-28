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ZARA頂級系列登台開賣！高質感、極簡百搭又限量 不怕再撞衫

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
ZARA台北101大店重新開幕，品牌除了呈現新店裝與首度引進電子試衣間、自助結帳櫃臺之外，更宣布先前只在日本才銷售的頂級Origins也在即日起開賣。圖／ZARA提供
ZARA台北101大店重新開幕，品牌除了呈現新店裝與首度引進電子試衣間、自助結帳櫃臺之外，更宣布先前只在日本才銷售的頂級Origins也在即日起開賣。圖／ZARA提供

隨著ZARA台北101大店重新開幕，品牌除了呈現新店裝與首度引進電子試衣間、自助結帳櫃臺之外，更宣布先前只在日本才銷售的頂級Origins也在即日起開賣。同樣的目前限定於台北101店實體販售，但消費者仍能於ZARA的官網可入手。

雖然是以快時尚、親民價格起家，但全球最大成衣商的Inditex（ZARA母公司）還是不斷探索消費者真正需要的服飾類型。因此自2019年開始研發，經過兩年後於2021年正式推出首個Origins系列，並率先於日本與歐美國家率先銷售，即使限定於為數不多的品牌重要據點上架，仍舊獲得不錯迴響，於是隨著ZARA台北101大店重新開幕，也隨之登台同步於官網販賣。不同於一般系列，著重流行元素，ZARA Origins，遵循「少即是多」的概念，款式多以經典基本款為主，包括了連帽上衣、圓領衫、T恤、襯衫與長褲、西裝外套等。同時剪裁不強調腰線，亦不賣弄性感，因此定調為男、女皆可穿的中性款。而且用料也比其他系列更優質，甚至冬季服裝還會加入被譽為「軟黃金」的喀什米爾羊毛，配件也多以真皮製成，創造出高質感，因此也反映於價格上。

不同於一般系列，著重流行元素，ZARA Origins，遵循「少即是多」的概念，款式多以經典基本款為主。圖／ZARA提供
不同於一般系列，著重流行元素，ZARA Origins，遵循「少即是多」的概念，款式多以經典基本款為主。圖／ZARA提供

另外，ZARA Origins系列是針對日常穿搭來開發，整體並以黑色、米色、深藍、白色，與柔和的色調為主軸，體現剪裁的色與典雅氛圍。如同此次在台開賣的175款服飾與配件，就有別緻的淺貂色、水泥灰和暖白與天藍色的運用，加上經典設計，即使在下一季穿也不過時。此次系列靈感來自義大利作曲大師韋瓦第的經典《Four Seasons》協奏曲，供了適宜各個季節穿著的服飾。值得一提的是ZARA Origins系列，有約75%的款式都符合了品牌對於永續關注，分別使用較少的水源，或是再生素材製成。

不同於一般系列，著重流行元素，ZARA Origins，遵循「少即是多」的概念，款式多以經典基本款為主。圖／ZARA提供
不同於一般系列，著重流行元素，ZARA Origins，遵循「少即是多」的概念，款式多以經典基本款為主。圖／ZARA提供

不同於一般系列，著重流行元素，ZARA Origins，遵循「少即是多」的概念，款式多以經典基本款為主。圖／ZARA提供
不同於一般系列，著重流行元素，ZARA Origins，遵循「少即是多」的概念，款式多以經典基本款為主。圖／ZARA提供

不同於一般系列，著重流行元素，ZARA Origins，遵循「少即是多」的概念，款式多以經典基本款為主。圖／ZARA提供
不同於一般系列，著重流行元素，ZARA Origins，遵循「少即是多」的概念，款式多以經典基本款為主。圖／ZARA提供

不同於一般系列，著重流行元素，ZARA Origins，遵循「少即是多」的概念，款式多以經典基本款為主。圖／ZARA提供
不同於一般系列，著重流行元素，ZARA Origins，遵循「少即是多」的概念，款式多以經典基本款為主。圖／ZARA提供

ZARA Origins系列羊毛大衣7,490元。圖／ZARA提供
ZARA Origins系列羊毛大衣7,490元。圖／ZARA提供

ZARA Origins系列100%喀什米爾針織運動衫7,490元。 圖／ZARA提供
ZARA Origins系列100%喀什米爾針織運動衫7,490元。 圖／ZARA提供

ZARA Origins系列科技防水布外套2,990元。圖／ZARA提供
ZARA Origins系列科技防水布外套2,990元。圖／ZARA提供

ZARA Origins系列工裝風長褲2,490元。 圖／ZARA提供
ZARA Origins系列工裝風長褲2,490元。 圖／ZARA提供

ZARA Origins系列休閒長褲1,990元。 圖／ZARA提供
ZARA Origins系列休閒長褲1,990元。 圖／ZARA提供

ZARA Origins系列100%羊毛針織衫2,990元。圖／ZARA提供
ZARA Origins系列100%羊毛針織衫2,990元。圖／ZARA提供

ZARA Origins系列重磅T恤990元。圖／ZARA提供
ZARA Origins系列重磅T恤990元。圖／ZARA提供

ZARA 台北101 品牌

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