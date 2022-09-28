雙十連假「住1晚送1晚」！和逸飯店台南+高雄聯手優惠

雙十連假即將來到，這也是今年的最後一個連假，雖然國旅補助已結束，和逸飯店台南西門館及和逸飯店高雄中山館宣布，好評不斷的「府城港都住一晚送一晚」專案優惠延長至12月30日，雙人住宿2晚含早餐只要6,899元起，加入AMAZZING CLUB會員再享房價5%折扣。

此外，歡慶雙十連假也有系列餐飲優惠，和逸飯店台南西門館Cozzi KITCHÉN針對親子家庭推出好食成雙1,010元套餐，大人享用美味餐點、小朋友暢玩戶外遊樂設施「奇趣操場」；和逸飯店高雄中山館Cozzi THE Roof則於10月10日當天推出晚餐饗宴。

三天兩夜的「府城港都雙城遊」輕旅行，可一次體驗兩間特色飯店不同的度假氛圍，首晚建議入住三多商圈捷運站旁的和逸飯店高雄中山館，於高空景觀餐廳Cozzi THE Roof享用下午茶，同步觀賞港灣日落美景，10月10日推出「歡頌國慶」晚餐限定活動，享有豪華海陸雙主餐六選一及Live Band表演，每人1,600元起。

另一晚則可安排入住親子飯店「和逸飯店台南西門館」，採卡通頻道主題設施及各式主題房，入住贈送卡通頻道主題伴手禮組，內含卡通明星周邊玩偶商品、獨家與台南排隊名店「連得堂餅舖」聯名推出的COZZI雞蛋煎餅。Cozzi KITCHÉN下午茶餐廳同步於10月1日至10月10日推出「好食成雙」1,010元雙人親子套餐，訂購此套餐再享小朋友免費暢玩奇趣操場。