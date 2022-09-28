快訊

「高虹安事件猶如張鐵生翻版」學者嘆台版文革傷知識份子尊嚴

俄軍丟下T-90M戰車落跑 洩反導彈機密 西方如獲至寶

恭喜！韋禮安宣布和圈外女友結婚 「一起幸福地繼續前進」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙十連假「住1晚送1晚」！和逸飯店台南+高雄聯手優惠

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
和逸飯店台南西門館打造卡通明星「探險活寶」、「飛天小女警」及「熊熊遇見你」等主題遊樂設施、主題房。圖／和逸飯店提供
和逸飯店台南西門館打造卡通明星「探險活寶」、「飛天小女警」及「熊熊遇見你」等主題遊樂設施、主題房。圖／和逸飯店提供

雙十連假即將來到，這也是今年的最後一個連假，雖然國旅補助已結束，和逸飯店台南西門館及和逸飯店高雄中山館宣布，好評不斷的「府城港都住一晚送一晚」專案優惠延長至12月30日，雙人住宿2晚含早餐只要6,899元起，加入AMAZZING CLUB會員再享房價5%折扣。

此外，歡慶雙十連假也有系列餐飲優惠，和逸飯店台南西門館Cozzi KITCHÉN針對親子家庭推出好食成雙1,010元套餐，大人享用美味餐點、小朋友暢玩戶外遊樂設施「奇趣操場」；和逸飯店高雄中山館Cozzi THE Roof則於10月10日當天推出晚餐饗宴。

三天兩夜的「府城港都雙城遊」輕旅行，可一次體驗兩間特色飯店不同的度假氛圍，首晚建議入住三多商圈捷運站旁的和逸飯店高雄中山館，於高空景觀餐廳Cozzi THE Roof享用下午茶，同步觀賞港灣日落美景，10月10日推出「歡頌國慶」晚餐限定活動，享有豪華海陸雙主餐六選一及Live Band表演，每人1,600元起。

另一晚則可安排入住親子飯店「和逸飯店台南西門館」，採卡通頻道主題設施及各式主題房，入住贈送卡通頻道主題伴手禮組，內含卡通明星周邊玩偶商品、獨家與台南排隊名店「連得堂餅舖」聯名推出的COZZI雞蛋煎餅。Cozzi KITCHÉN下午茶餐廳同步於10月1日至10月10日推出「好食成雙」1,010元雙人親子套餐，訂購此套餐再享小朋友免費暢玩奇趣操場。

HOTEL COZZI和逸飯店台南西門館：06-702-6699；HOTEL COZZI和逸飯店高雄中山館：07-975-6699。

和逸飯店台南西門館Cozzi KITCHÉN餐廳推出好食成雙1,010元套餐，內含義式輕食主餐8選1、主廚特製的小朋友料理。圖／和逸飯店提供
和逸飯店台南西門館Cozzi KITCHÉN餐廳推出好食成雙1,010元套餐，內含義式輕食主餐8選1、主廚特製的小朋友料理。圖／和逸飯店提供
和逸飯店高雄中山館Cozzi THE Roof招牌菜色「美國頂級乾式熟成牛排」。圖／和逸飯店提供
和逸飯店高雄中山館Cozzi THE Roof招牌菜色「美國頂級乾式熟成牛排」。圖／和逸飯店提供

台南 卡通 套餐

延伸閱讀

高雄市立民生醫院妙點子 超商繳費不擁擠

3月才見今與龐培歐高雄再同框 蔡英文：開心這麼快再見面

高雄祭孔大典 小朋友開心過蔥門

影／不分臉孔、國籍 高雄祭孔大典首度出現外籍禮生

相關新聞

韓式炸雞豐富你的味蕾 網友不私藏「5大連鎖韓式炸雞店」

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台近三個月內連鎖韓式炸雞話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的五大連鎖炸雞店以及必點的韓式炸雞口味。

給新世紀星球探險家的備忘錄 OMEGA超霸X-33腕表

太陽系中的其他行星總為生活在地球上的人們，帶來無窮的靈感與想像。近日歐米茄（OMEGA）推出一款專為火星探險的超霸X-3...

全家便利商店再搶下「新營服務區」8年經營權

邁入後疫時代，假日出遊潮明顯復甦，每到連假國道皆湧現大量車潮。全家便利商店自2013年經營新營服務區以來績效卓越，每年平...

930「就想你」用全聯小時達傳心意 國際咖啡日推買1送1

搶在10月1日國際咖啡日之前，「全聯小時達」特於9月28日至10月4日期間推出「930就想你日」暖心優惠，下單滿930元...

肉桂控瘋狂了！IKEA推肉桂蘋果霜淇淋 新菜加碼有干貝

準備邁入10月，肉桂控們準備好了嗎？IKEA率先推出肉桂蘋果霜淇淋，還有期間限定的花生醬核桃肉桂捲與焦糖核桃肉桂捲，還在...

ZARA頂級系列登台開賣！高質感、極簡百搭又限量 不怕再撞衫

隨著ZARA台北101大店重新開幕，品牌除了呈現新店裝與首度引進電子試衣間、自助結帳櫃臺之外，更宣布先前只在日本才銷售的頂級Origins也在即日起開賣。同樣的目前限定於台北101店實體販售，但消費者仍能於ZARA的官網可入手。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。