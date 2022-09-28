誕生一甲子後首現拍場 畢卡索第二任愛妻畫像估價3億

蘇富比宣布，將於10月7日在香港舉行的現代藝術晚拍，拍賣抽象畫大師畢卡索描繪第二任妻子賈桂琳・蘿可（Jacqueline Roque）的大尺幅肖像鉅作「冠冕女子與國王餅」。作品源自瑞士私人收藏，並由現藏家家族自六十年代起珍藏及繼承至今半世紀，從未釋出拍場，估價6000萬至8000萬港元(約2.4億台幣到3.2億台幣)

蘇富比表示，賈桂琳是畢卡索繪畫生涯中最最長久的主題系列，入畫頻率大幅超越過往的女伴。在「冠冕女子與國王餅」中，畢加索利用立體派技法勾勒賈桂琳的輪廓：濃密的眼眉、亮麗的眼睛，以及其最標誌性的長直鼻子，並營造出曼妙的雕塑感；其臉部分割為多個層次，陰影為側臉、明艷亮麗的部分則爲正面，增添視覺趣味；畫作構圖包羅粉紅、祖母綠、天藍、鵝黃等瑰麗色澤，幾乎未見空白位置，使作品更顯細膩繽紛。

畢卡索素來喜愛描畫筆下女郎盤腿或屈膝而坐，本作即爲生動一例。畫中的賈桂琳衣著華麗，散發著一種古典的韻味：坐姿端正，頭戴王冠，而手中持象徵好運的國王餅是法國人慶祝一月份主顯節時裏藏驚喜金幣或玩偶的傳統法式甜點，抽中者可獲得一天當國王或皇后的獎勵。「冠冕女子與國王餅」創作於1965年1月11日至24日，為主顯節後，賈桂林或許吃國王餅中獎，畢卡索在畫中為她戴上王冠，把妻子塑造如女王般的典雅姿態。

蘇富比表示，「冠冕女子與國王餅」誕生近六十年後首度亮相拍場，而上一次公開亮相已是1988至1989年斯德哥爾摩現代美術館舉行大受歡迎的畢卡索重要個展。