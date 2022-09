揭密網紅KOL珠寶穿搭神技！選對單品輕鬆駕馭個人風格

珠寶到底怎樣才能完美mix and match?如果是不同顏色的寶石也可以嗎?在彰顯個人風格、透過穿搭表達自我的時代,梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)巧妙地以設計語言,賦予經典Alhambra、Perlée系列珠寶、甚至Lucky Spring等延伸作品互相對話、彼此襯托的可能,不論是像COS一樣大膽混著鑲嵌不同彩色寶石的珠寶,或是CLEO風格溫柔地結合Alhambra和Perlée、甚至Valentines in Paris小瓢蟲和金珠一起配戴,都能優雅得毫不費力。

●Perlée金質圓珠的無限可能

以金質圓珠為主角的Perlée系列,透過精密細膩的手工製作最純粹的幾何圓形圖騰,在講究幾何美學的裝飾藝術盛行的1920年代,梵克雅寶就已經推出以纖細金屬絲勾勒珠寶造型的作品,1968年問世的Alhambra幸運四瓣草圖騰,也滾上歡欣活潑的金質圓珠,成為品牌席捲全球至今、跨越時代的魅力經典。

也因此,不論是單純彰顯圓珠多元可能的Perlée系列、妝點不同繽紛彩色寶石、大大小小的Alhambra幸運四瓣草、或是從Alhambra延伸出愛心、鈴蘭、蝴蝶、梅花、甚至俏皮小瓢蟲圖騰的Lucky Spring系列,在共同設計元素的基礎上,都能不需絞盡腦汁就隨意混搭出完美造型。

●個人化的色彩變奏曲