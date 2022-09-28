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揭密網紅KOL珠寶穿搭神技！選對單品輕鬆駕馭個人風格
珠寶到底怎樣才能完美mix and match？如果是不同顏色的寶石也可以嗎？在彰顯個人風格、透過穿搭表達自我的時代，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）巧妙地以設計語言，賦予經典Alhambra、Perlée系列珠寶、甚至Lucky Spring等延伸作品互相對話、彼此襯托的可能，不論是像COS一樣大膽混著鑲嵌不同彩色寶石的珠寶，或是CLEO風格溫柔地結合Alhambra和Perlée、甚至Valentines in Paris小瓢蟲和金珠一起配戴，都能優雅得毫不費力。
●Perlée金質圓珠的無限可能
以金質圓珠為主角的Perlée系列，透過精密細膩的手工製作最純粹的幾何圓形圖騰，在講究幾何美學的裝飾藝術盛行的1920年代，梵克雅寶就已經推出以纖細金屬絲勾勒珠寶造型的作品，1968年問世的Alhambra幸運四瓣草圖騰，也滾上歡欣活潑的金質圓珠，成為品牌席捲全球至今、跨越時代的魅力經典。
也因此，不論是單純彰顯圓珠多元可能的Perlée系列、妝點不同繽紛彩色寶石、大大小小的Alhambra幸運四瓣草、或是從Alhambra延伸出愛心、鈴蘭、蝴蝶、梅花、甚至俏皮小瓢蟲圖騰的Lucky Spring系列，在共同設計元素的基礎上，都能不需絞盡腦汁就隨意混搭出完美造型。
●個人化的色彩變奏曲
今年梵克雅寶大膽為Perlée家族增添的彩色新成員也不例外：黃K金、玫瑰金及白K金，糅合珍貴鑽石或裝飾彩色寶石，圓潤的線條和璀璨的金光，都是品牌經典元素的延伸，多元的款式和樣貌更顯個性。大金珠、小金珠、五排、三排、單排、或是裝飾幸運圖騰，巧玩豐富的比例變化更添穿搭樂趣。不論是玄黑的縞瑪瑙、翠綠中透現 優雅條紋的孔雀石、閃爍湛藍的青金石、蔚藍的綠松石及橙紅的珊瑚，梵克雅寶的調色盤始終互相對話。
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