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揭密網紅KOL珠寶穿搭神技！選對單品輕鬆駕馭個人風格

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
梵克雅寶經典單品Lucky Spring、Perlée與Alhambra系列珠寶都能毫不費力地互相混搭。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶經典單品Lucky Spring、Perlée與Alhambra系列珠寶都能毫不費力地互相混搭。圖／梵克雅寶提供

珠寶到底怎樣才能完美mix and match？如果是不同顏色的寶石也可以嗎？在彰顯個人風格、透過穿搭表達自我的時代，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）巧妙地以設計語言，賦予經典Alhambra、Perlée系列珠寶、甚至Lucky Spring等延伸作品互相對話、彼此襯托的可能，不論是像COS一樣大膽混著鑲嵌不同彩色寶石的珠寶，或是CLEO風格溫柔地結合Alhambra和Perlée、甚至Valentines in Paris小瓢蟲和金珠一起配戴，都能優雅得毫不費力。

●Perlée金質圓珠的無限可能

以金質圓珠為主角的Perlée系列，透過精密細膩的手工製作最純粹的幾何圓形圖騰，在講究幾何美學的裝飾藝術盛行的1920年代，梵克雅寶就已經推出以纖細金屬絲勾勒珠寶造型的作品，1968年問世的Alhambra幸運四瓣草圖騰，也滾上歡欣活潑的金質圓珠，成為品牌席捲全球至今、跨越時代的魅力經典。

也因此，不論是單純彰顯圓珠多元可能的Perlée系列、妝點不同繽紛彩色寶石、大大小小的Alhambra幸運四瓣草、或是從Alhambra延伸出愛心、鈴蘭、蝴蝶、梅花、甚至俏皮小瓢蟲圖騰的Lucky Spring系列，在共同設計元素的基礎上，都能不需絞盡腦汁就隨意混搭出完美造型。

●個人化的色彩變奏曲

今年梵克雅寶大膽為Perlée家族增添的彩色新成員也不例外：黃K金、玫瑰金及白K金，糅合珍貴鑽石或裝飾彩色寶石，圓潤的線條和璀璨的金光，都是品牌經典元素的延伸，多元的款式和樣貌更顯個性。大金珠、小金珠、五排、三排、單排、或是裝飾幸運圖騰，巧玩豐富的比例變化更添穿搭樂趣。不論是玄黑的縞瑪瑙、翠綠中透現 優雅條紋的孔雀石、閃爍湛藍的青金石、蔚藍的綠松石及橙紅的珊瑚，梵克雅寶的調色盤始終互相對話。

Perlée couleurs戒指，黃K金鑲嵌青金石及鑽石，約30萬元。圖／梵克雅寶提供
Perlée couleurs戒指，黃K金鑲嵌青金石及鑽石，約30萬元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring合翅瓢蟲手鍊，玫瑰金鑲嵌紅玉髓、縞瑪瑙，約78,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring合翅瓢蟲手鍊，玫瑰金鑲嵌紅玉髓、縞瑪瑙，約78,000元。圖／梵克雅寶提供
網路KOL COS混搭梵克雅寶Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL COS混搭梵克雅寶Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL Valentines in Pairs演繹梵克雅寶Lucky Spring系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL Valentines in Pairs演繹梵克雅寶Lucky Spring系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL COS混搭梵克雅寶Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL COS混搭梵克雅寶Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL COS混搭梵克雅寶Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL COS混搭梵克雅寶Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
Perlée couleurs 5排鑲鑽戒指，黃K金鑲嵌鑽石，約30萬9,000元。圖／梵克雅寶提供
Perlée couleurs 5排鑲鑽戒指，黃K金鑲嵌鑽石，約30萬9,000元。圖／梵克雅寶提供
網路KOL CLEO混搭梵克雅寶Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL CLEO混搭梵克雅寶Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
Perlée diamonds密鑲鑽石耳環，黃K金鑲嵌鑽石，約91萬元。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds密鑲鑽石耳環，黃K金鑲嵌鑽石，約91萬元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring展翅瓢蟲手鍊，玫瑰金鑲嵌紅玉髓、縞瑪瑙，約85,500元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring展翅瓢蟲手鍊，玫瑰金鑲嵌紅玉髓、縞瑪瑙，約85,500元。圖／梵克雅寶提供
網路KOL CLEO混搭梵克雅寶Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL CLEO混搭梵克雅寶Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
Perlée couleurs戒指，黃K金鑲嵌綠松石及鑽石，約30萬元。圖／梵克雅寶提供
Perlée couleurs戒指，黃K金鑲嵌綠松石及鑽石，約30萬元。圖／梵克雅寶提供
網路KOL Valentines in Pairs混搭梵克雅寶Perlée與Lucky Spring系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL Valentines in Pairs混搭梵克雅寶Perlée與Lucky Spring系列珠寶。圖／摘自IG
Perlée couleurs 5排鑲鑽戒指，白K金鑲嵌鑽石，約32萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
Perlée couleurs 5排鑲鑽戒指，白K金鑲嵌鑽石，約32萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
網路KOL Valentines in Pairs混搭梵克雅寶Lucky Spring、Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL Valentines in Pairs混搭梵克雅寶Lucky Spring、Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL COS混搭梵克雅寶Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL COS混搭梵克雅寶Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL CLEO混搭梵克雅寶Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL CLEO混搭梵克雅寶Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL Valentines in Pairs混搭梵克雅寶Lucky Spring、Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL Valentines in Pairs混搭梵克雅寶Lucky Spring、Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL CLEO混搭梵克雅寶Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL CLEO混搭梵克雅寶Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL COS混搭梵克雅寶Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL COS混搭梵克雅寶Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL COS混搭梵克雅寶Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL COS混搭梵克雅寶Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
Perlée diamonds密鑲鑽石白K金耳環，約96萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds密鑲鑽石白K金耳環，約96萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
網路KOL CLEO混搭梵克雅寶Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL CLEO混搭梵克雅寶Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL Valentines in Pairs混搭梵克雅寶Lucky Spring、Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL Valentines in Pairs混搭梵克雅寶Lucky Spring、Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL COS混搭梵克雅寶Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL COS混搭梵克雅寶Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL COS混搭梵克雅寶Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL COS混搭梵克雅寶Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL CLEO混搭梵克雅寶Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL CLEO混搭梵克雅寶Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL COS混搭梵克雅寶Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL COS混搭梵克雅寶Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL COS混搭梵克雅寶Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL COS混搭梵克雅寶Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL Valentines in Pairs混搭梵克雅寶Lucky Spring、Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
網路KOL Valentines in Pairs混搭梵克雅寶Lucky Spring、Perlée與Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG

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