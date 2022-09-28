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「料理鐵人」冠軍菜送到家！67勝名廚推「川味九宮格」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
名廚陳建一的麻婆豆腐，辛香滑嫩，別具個人風格特色，在日本餐飲界是最具代表性的川菜料理之一。圖／晶華酒店提供
名廚陳建一的麻婆豆腐，辛香滑嫩，別具個人風格特色，在日本餐飲界是最具代表性的川菜料理之一。圖／晶華酒店提供

「晶華美食到你家」客座主廚活動又見新創意，即日起至10月10日跨海邀請日本「麻婆豆腐之父」、曾在「料理鐵人」電視節目創下中華料理67勝的名廚陳建一線上客座，推出「料理鐵人川味分享餐」與「料理鐵人川味九宮格」兩款品項，分享餐可供四人同享、2,980元，個人獨享的九宮格880元，可一次品嘗鐵人名廚的真傳美味。

名廚陳建一此次開出的菜單，包括夫妻肺片、川味棒棒雞、鐵人麻婆豆腐、四川乾燒龍蝦、鮮辣椒粉魚皮、夏草花燉土雞、以及寒天杏仁豆腐等拿手名菜，線上或電話預約即可香麻送到家。

陳建一曾於2011年受邀來台於晶華酒店舉辦美食活動，其風趣健談的個性，以及香麻夠勁的各式川味料理，讓饕客們留下了深刻的印象。「晶華美食到你家」再次邀約，他當下即爽快答應，希望在國境未完全解封、台日旅遊交流恢復之前，讓饕客不必遠求即可再嘗美味。

陳建一規劃的菜單中，首推最廣為人知的「鐵人麻婆豆腐」，主廚以特製的豆瓣醬、辣椒粉及超過15種的辛香醬料調味，小火烹調鮮嫩豆腐，起鍋前淋上一層辣油增色添味，這是風靡全日本的人氣美食。另一道「四川乾燒龍蝦」則以中式的快炒手法料理，先將龍蝦洗淨剖半，抹上調味醃料後入鍋與蔥、蒜、醬油等醬汁拌炒，再加入特調番茄醬，色澤鮮豔、香氣足。

開胃爽口的「鮮花椒粉皮魚」，則以多款時令蔬菜熬煮的清湯為醬底，再佐以芹菜、洋蔥、辣椒、蒜薑、鹽等調味，襯上綠豆製成的粉皮，最後淋上辣鮮露、香而不麻的藤椒油、以及多款麻辣與香氣程度不同的辣椒，鮮魚則採用台灣石斑，各式辛香鮮甜在口中一次化開。

滋補養生的湯品「夏草花燉土雞」，選用貴有御食之稱的夏草花，與肉質緊實的台灣上等土雞肉、竹笙、干貝、金華火腿、紅白蘿蔔與高湯一同蒸煮，一掀蓋即見真功夫，雅緻香氣讓人食慾大開。

此外，還有麻辣夫妻肺片、蒜泥白肉、怪味豆腐川味棒棒雞組成的開胃前菜，甜點則是香滑軟嫩的寒天杏仁豆腐。除了四人分享餐，晶華也規劃了由上述餐點組合而成的「料理鐵人川味九宮格」，在家就可品嘗日本料理鐵人的冠軍滋味。

「晶華美食到你家」網址：https://shop.silkshotelgroup.com/RT，或電洽：02-2523-8000轉三燔本家。

三款主食、一款湯品加上一組前菜及甜點，可供四人食用的分享餐，每套2,980元。圖／晶華酒店提供
三款主食、一款湯品加上一組前菜及甜點，可供四人食用的分享餐，每套2,980元。圖／晶華酒店提供
日本「麻婆豆腐之父」、曾在「料理鐵人」電視節目中創下中華料理67勝的名廚陳建一。圖／晶華酒店提供
日本「麻婆豆腐之父」、曾在「料理鐵人」電視節目中創下中華料理67勝的名廚陳建一。圖／晶華酒店提供
料理鐵人川味九宮格，每份880元。圖／晶華酒店提供
料理鐵人川味九宮格，每份880元。圖／晶華酒店提供

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