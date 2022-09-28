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LINE跨系統換機新招 設定「備份啟用碼」還原14天聊天記錄

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LINE推出全新的「備份啟用碼」功能，可在新手機上復原最近14天的聊天記錄。圖／摘自LINE台灣官方部落格
LINE推出全新的「備份啟用碼」功能，可在新手機上復原最近14天的聊天記錄。圖／摘自LINE台灣官方部落格

最近換新機的民眾，應該都有發現LINE移機變得更方便了，同系統換機依照App步驟指示幾乎人人都可以無痛上手，只是需要等待時間慢慢從雲端下載大量的對話紀錄與檔案。現在，若是你已經更新到LINE12.13.0（含）以上版本，LINE另外提供了全新的「備份啟用碼」功能，提供跨系統換機、或是手機不小心遺失或故障時，可以在新手機上復原最近14天的聊天記錄。

想要啟動全新「備份啟用碼」功能，iOS用戶請從LINE主頁「設定」> 備份聊天記錄 > 建立備份啟用碼並備份聊天記錄 > 設定備份啟用碼。Android用戶則是從LINE主頁「設定」> 備份及還原聊天記錄 > 建立備份啟用碼並備份聊天記錄 > 設定備份啟用碼，選定6位數字密碼即可啟動。

不過需特別留意的是，備份啟用碼一經設定，無法取消設定。設定「備份啟用碼」後，若不小心忘記啟用碼，在原手機還可登入使用時，用戶可以自行在設定裡重新設定。但是「備份啟用碼」若遺失，將無法透過聯繫LINE客服協助重設。這是因為LINE對於聊天紀錄內容隱私的重視，故LINE客服無權協助重設備份啟用碼。

「備份啟用碼」只是備份聊天記錄的另一種備案，若覺得過往對話內容都非常珍貴不能遺失，還是建議平常要做好雲端備份，若遺失備份啟用碼，但新、舊手機為同系統，還是可復原已備份於iCloud或Google Drive的聊天記錄。

自行選定6位數字密碼即可啟動「備份啟用碼」功能。圖／摘自LINE台灣官方部落格
自行選定6位數字密碼即可啟動「備份啟用碼」功能。圖／摘自LINE台灣官方部落格
此功能啟動後無法再取消，但可自行重新設定密碼。圖／摘自LINE台灣官方部落格
此功能啟動後無法再取消，但可自行重新設定密碼。圖／摘自LINE台灣官方部落格
「備份啟用碼」功能啟動前會先引導使用者進行備份。圖／摘自LINE台灣官方部落格
「備份啟用碼」功能啟動前會先引導使用者進行備份。圖／摘自LINE台灣官方部落格

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