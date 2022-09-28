免費送生吐司！「乃が美」登台半年　限時21天享優惠

來自日本的生吐司元祖「乃が美（乃賀美）」，自今年3月正式登台、插旗台北統一時代百貨之後，即將首度迎來百貨週年慶與在台半週歲，因此自9月29日起，限時推出「生吐司＋臍橙果醬」現折50元的優惠，購買禮盒組，也可免費獲贈生吐司1斤。

創立自2013年的乃が美，被視為日本生吐司元祖，標榜以嚴選成份加上職人烘焙手法，打造出適口性佳，並且細緻香甜的生吐司，直接手撕品嚐更美味。2022年乃が美正式登台，提供有招牌生吐司，以及使用日本當地水果製成的臍橙、藍莓、草莓等口味果醬。