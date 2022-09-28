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免費送生吐司！「乃が美」登台半年　限時21天享優惠

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
活動期間，購買生吐司1斤／2斤，搭配臍橙果醬1瓶，現折50元。圖／乃が美提供
活動期間，購買生吐司1斤／2斤，搭配臍橙果醬1瓶，現折50元。圖／乃が美提供

來自日本的生吐司元祖「乃が美（乃賀美）」，自今年3月正式登台、插旗台北統一時代百貨之後，即將首度迎來百貨週年慶與在台半週歲，因此自9月29日起，限時推出「生吐司＋臍橙果醬」現折50元的優惠，購買禮盒組，也可免費獲贈生吐司1斤。

創立自2013年的乃が美，被視為日本生吐司元祖，標榜以嚴選成份加上職人烘焙手法，打造出適口性佳，並且細緻香甜的生吐司，直接手撕品嚐更美味。2022年乃が美正式登台，提供有招牌生吐司，以及使用日本當地水果製成的臍橙、藍莓、草莓等口味果醬。

在日本，許多家庭會為嬰兒慶祝半週歲生日（Half birthday）。為慶祝乃が美來台半週年，並且首度參加百貨週年慶，因此自9月29日至10月19日期間，推出「單品雙搭1+1」活動，購買生吐司1斤／2斤，搭配臍橙果醬1瓶，現折50元。另外購買「禮盒組」（生吐司1斤＋任選2種口味果醬，850元），即送「生吐司1斤兌換券」1張，價值150元，下次消費滿300元，即可兌換使用。

自今年3月抵台的乃が美，即將迎來登台半週歲。圖／乃が美提供
自今年3月抵台的乃が美，即將迎來登台半週歲。圖／乃が美提供
活動期間，購買禮盒組，即可獲得「生吐司1斤兌換券」1張。圖／乃が美提供
活動期間，購買禮盒組，即可獲得「生吐司1斤兌換券」1張。圖／乃が美提供

日本 統一時代百貨 生日

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