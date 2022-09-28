聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中百貨周年慶開跑 開直播推「買一送一」搶商機
百貨周年慶戰火開打！台中大遠百與台中廣三SOGO百貨周年慶已經開跑，台中新光三越9月30日起VIP預購開跑、10月6日正式登場。大遠百與新光三越也打造直播打卡間，不定期開播與消費者分享好物，更有下殺買一送一優惠，搶攻直播商機。
台中廣三SOGO周年慶9月8日起率先登場，全館、化妝品、名品祭出滿千送百活動；Smart Card卡友單筆消費滿千元，即可獲得1組抽獎序號，有機會抽中價值2.2萬的「Fuji愛摩凳」及價值16.8萬元的「bgreen uChair優愜意運動養生椅」。
廣三SOGO周年慶今年推出「實現你的願望清單」你敢拍，我敢送活動，9月15日至10月10日憑「美夢成真許願卡」與自己的願望商品一起拍照，上傳至百貨FB粉絲專頁指定貼文，有機會實現願望清單自由，將夢想商品抱回家。
台中大遠百周年慶9月22日已開跑，百貨服飾滿5000送500，化妝品與內睡衣主單筆2000送200；10月3日前單筆1萬再送200，國際精品單筆1萬送500、精品服飾指定櫃位單筆1萬送1千。
台中新光三越周年慶檔期，首波自10月6日至10月19日登場。新光三越百貨會員點數skm points今年首度加入周年慶檔期，化妝品單筆滿2000送2000點、全館累計5000送5000點，首5日skm pay限定大家電、法雅客、[i]Store單筆滿萬送萬點，扣100點還能抽百萬賓士、再抽長榮新航線來回雙人機票等優惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言