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台中百貨周年慶開跑 開直播推「買一送一」搶商機

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中新光三越周年慶檔期，首波自10月6日至10月19日登場。新光三越百貨會員點數skm points今年首度加入周年慶檔期，消費滿千送千點。記者余采瀅／攝影
台中新光三越周年慶檔期，首波自10月6日至10月19日登場。新光三越百貨會員點數skm points今年首度加入周年慶檔期，消費滿千送千點。記者余采瀅／攝影

百貨周年慶戰火開打！台中大遠百與台中廣三SOGO百貨周年慶已經開跑，台中新光三越9月30日起VIP預購開跑、10月6日正式登場。大遠百與新光三越也打造直播打卡間，不定期開播與消費者分享好物，更有下殺買一送一優惠，搶攻直播商機。

台中廣三SOGO周年慶9月8日起率先登場，全館、化妝品、名品祭出滿千送百活動；Smart Card卡友單筆消費滿千元，即可獲得1組抽獎序號，有機會抽中價值2.2萬的「Fuji愛摩凳」及價值16.8萬元的「bgreen uChair優愜意運動養生椅」。

廣三SOGO周年慶今年推出「實現你的願望清單」你敢拍，我敢送活動，9月15日至10月10日憑「美夢成真許願卡」與自己的願望商品一起拍照，上傳至百貨FB粉絲專頁指定貼文，有機會實現願望清單自由，將夢想商品抱回家。

台中大遠百周年慶9月22日已開跑，百貨服飾滿5000送500，化妝品與內睡衣主單筆2000送200；10月3日前單筆1萬再送200，國際精品單筆1萬送500、精品服飾指定櫃位單筆1萬送1千。

台中新光三越周年慶檔期，首波自10月6日至10月19日登場。新光三越百貨會員點數skm points今年首度加入周年慶檔期，化妝品單筆滿2000送2000點、全館累計5000送5000點，首5日skm pay限定大家電、法雅客、[i]Store單筆滿萬送萬點，扣100點還能抽百萬賓士、再抽長榮新航線來回雙人機票等優惠。

台中廣三SOGO周年慶9月8日起率先登場，全館、化妝品、名品祭出滿千送百活動。圖／廣三SOGO提供
台中廣三SOGO周年慶9月8日起率先登場，全館、化妝品、名品祭出滿千送百活動。圖／廣三SOGO提供
台中大遠百周年慶9月22日已開跑，百貨服飾滿5000送500，化妝品與內睡衣主單筆2000送200。圖／台中大遠百提供
台中大遠百周年慶9月22日已開跑，百貨服飾滿5000送500，化妝品與內睡衣主單筆2000送200。圖／台中大遠百提供

周年慶 化妝品 SOGO

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