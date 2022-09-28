LUMINA和羊料理競賽首度來台 決賽首戰慕軒飯店開跑

餐飲界盛事「LUMINA CHALLENGE料理競賽」台灣場次進入決賽，首戰於「慕軒飯店」開跑，由主廚蔡鎮（Abraham Tsai）展演LUMINA和羊料理，並於同一週由「CANCAS」與「香色Xiang Se」接力完賽，全場次邀請到名廚評審團小樂沐（Le Côté LM）創辦人陳嵐舒、Impromptu負責人李皞（Paul Lee）與蘭餐廳行政主廚李信男（Nobu Lee）擔任講評。

已在英國有5屆歷史的餐飲盛事「LUMINA CHALLENGE料理競賽」，首度於亞洲舉辦即選中台灣，決賽首場「慕軒飯店」主廚蔡鎮以套餐「魚羊為鮮，羊大恆美」，端出「老電話」羅馬式燉飯球、威尼斯薄切冷肉、皮耶蒙特式金槍魚水煮肉、里昂式洋蔥湯、手指灼燒、牧羊人與普羅旺斯等七道佳餚，向世界各地傳統家鄉菜致敬。

蔡鎮主廚將傳統義大利佳餚「老電話」羅馬式燉飯球中的牛豬肉改換成 LUMINA和羊臀絞肉，燉飯則以海鮮高湯煨煮，並將台灣羊乳製成的羊奶起司 Ricotta及Mozzarella起司包裹其中，油炸後香酥濃郁又開胃。

經典的「里昂式洋蔥湯」在巧思下變身「羊」蔥湯，選用帶骨羊肩長時熬煮鮮甜高湯，再取自客家常以豬油封油蔥的概念，改使用羊油封紅蔥頭加入提味，香氣四溢。

到了烤羊排主菜「普羅旺斯」，主廚將經典的法式烤羊排創意翻玩，透過台式蠔油炒芥蘭羊肉的菜色發想，將LUMINA羊排以法式芥末及多重香料粉均勻塗末後，直接入烤箱炭烤，透過加入蠔油的醬汁調味，搭配烤芥蘭菜與馬鈴薯泥享用，將東西方元素解構重組，在傳統上帶來一絲玩心趣味。

評審李皞品嚐後對於蔡鎮主廚的決賽料理講評道：「整體菜單設計很有創意、完整度極高，嚐得出來Chef非常用心在每一道LUMINA和羊餐點上，不過建議在調味與口感的平衡可以更加洗鍊，膽大心細地去展現食材的自然風味。」