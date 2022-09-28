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八仙山「聊癒森心」小旅行森林慢活之旅 46個名額開放報名

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
八仙山「聊癒森心」活動，即日起開放報名。圖／東勢林管處提供
八仙山「聊癒森心」活動，即日起開放報名。圖／東勢林管處提供

林務局東勢林區管理處轄下八仙山自然教育中心，今年11月17日至18日將在八仙山國家森林遊樂區推出2天1夜的慢活釋壓小旅行「聊癒森心」，到充滿天然芬多精的森林環境中體驗芳療瑜珈與頌缽，入住台中商旅八仙山莊，即日起開放報名，46個名名額，額滿為止。

東勢林區管理處表示，八仙山自然教育中心今年推出的多項單日型森林療癒課程大獲好評，這次推出的旅行將帶領民眾在森林中體驗頌缽，頌缽源自於西藏，原是食器敲打的聲響，後來延伸成一種聲音療法，在大自然沉浸於溫和而沉穩的缽音，並學習與內心對話，找回最平靜而充滿力量的自己，感受最深層的休息。

芳療瑜珈為結合芳香療法與瑜珈，在天然芬多精佐精油的搭配下，開啟嗅覺神經，引發正向情緒、穩定心情，再透過瑜珈伸展過程讓身體由內而外放鬆，促進新陳代謝，邁向更健康的自己。

活動在11月17日晚上在森林待一晚，入住台中商旅八仙山莊的獨棟小木屋，建物應用台灣針葉五木為內裝材，在房間可享受木質香氣，並品嚐以十文溪名泉沖泡之茶的甘甜，從嗅覺的滿足深入到味覺，體驗純樸的山居生活，渡過靜心與放鬆的一晚。

活動只開放18歲以上民眾報名，原價一人7500元，2人一起報名優惠價一人6500元，4人一起報名優惠價6000元，46個名額，額滿為止。

「聊癒森心」活動將提供台中高鐵站至八仙山國家森林遊樂區的專車接駁，即日起開放報名，活動簡章與報名方式可上「台灣山林悠遊網」搜尋「八仙山自然教育中心」，「主題活動」內即可找到「聊癒森心」報名頁面。

八仙山「聊癒森心」活動，帶民眾走進竹林美景中享受清涼微風。圖／東勢林管處提供
八仙山「聊癒森心」活動，帶民眾走進竹林美景中享受清涼微風。圖／東勢林管處提供
八仙山「聊癒森心」活動，帶民眾漫步於中低海拔的壯闊森林，享受天然芬多精。圖／東勢林管處提供
八仙山「聊癒森心」活動，帶民眾漫步於中低海拔的壯闊森林，享受天然芬多精。圖／東勢林管處提供

八仙 瑜珈 森林遊樂區

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