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星宇13航點迎接疫後復甦 明年4月再開航洛杉磯

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
星宇航空董事長張國煒說，今年下半年為星宇航空交機高峰期，年底機隊規模將達19架。星宇航空
星宇航空董事長張國煒說，今年下半年為星宇航空交機高峰期，年底機隊規模將達19架。星宇航空

台灣最快10月13日國境解封，星宇航空董事長張國煒表示，今年下半年為星宇航空交機高峰期，年底機隊規模將達19架，包含13架A321neo、４架A330neo及2架A350新機，運量將是去年同期的二倍，第四季航班數亦較第三季增加近一倍，展望疫情解封後航空產業將迎來強勁復甦，有助提升航班載客率，有信心國境開放後短期內可獲利。

張國煒也說，星宇航空將持續朝目標前進，打造屬於台灣的高端精品航空品牌，除了提供旅客高品質的飛航服務外，也將穩健擴展公司規模，善用台灣地理位置優勢，發展北美與東南亞共10億人口的轉機航網。

星宇航空表示，受惠各國放寬旅遊限制，全球客運市場持續復甦，截至今年6月為止，客運需求已恢復至疫情前約70%之水準，星宇航空也將增闢亞洲新航線拓展飛行版圖，預計10月28 日開航沖繩、札幌，並復飛越南峴港航線，屆時星宇航空將有13個航點，以迎接年底的旅遊旺季。

星宇航空也說，首架A350廣體客機於10月完成交機後，規劃於2023年第一季投入亞洲航線，並從4月起開闢台北洛杉磯航線，正式開啟太平洋另一端的市場，未來也將持續佈局美洲航點，深耕商務轉機客市場並加速航網的拓展。

星宇航空將於9月30日興櫃掛牌，正式進入資本市場，張國煒誓言要打造一家精品級航空公司，讓台灣在地品牌揚名國際，如今開航僅兩年半的星宇航空將正式登錄興櫃市場，透過獨特的品牌魅力走出屬於自己的路，可望為航空市場注入新的活力。

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