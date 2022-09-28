珍貴再定義 Boucheron膠囊系列將Cofalit廢料變珠寶

如何定義珠寶、如何理解珍貴？是透過寶石的品質、具體的規格、設計與金工加持，又或其他？法國珠寶品牌Boucheron再度推出膠囊系列：Jack de Boucheron Ultime，大膽使用廢棄材質，帶來一次關於珍貴與珠寶的再叩問。

有別傳統的貴重寶石、彩色半寶石、珍稀礦石，Boucheron本次在膠囊系列中使用了一種稱為Cofalit的工業回收材，化腐朽為再生。此種材料由法國公司Inertam開發，將工業廢料回收後經玻璃化處理而成。在實際運用前，再經過Boucheron創新部門的測試。品牌創意總監Claire Choisne表示，之所以使用這種材料，「也因為Cofalit具有礦物的外觀，使其能像寶石一樣被切割和拋光成Jack設計的多面形狀。」而她之所以選擇在Jack de Boucheron系列上進行，因為該系列具有流線型的現代設計，因此適合對各種新材料進行實驗。

早在過去兩年間，我們已經看到Boucheron在Claire Choisne推出的多個高級珠寶中透過水晶、全息技術、借鏡自然也還原自然的精緻擬真，重新反思何為「珍貴」，而不僅再以寶石成為珠寶的核心；為此系列Claire Choisne並表示，「Cofalit材質與公認共識中的珍貴概念背道而馳。然而，這一回收再用的工業廢料雖然已經達到生命周期的終點，卻流露出一種極富顛覆性的美感。事實上，正是因為它毫無任何用處的特點讓我大受啟發。我希望能夠透過此膠囊系列，重新賦予其恆久價值。」

該膠囊系列將具有一件Jack de Boucheron Ultime系列手環、Jack de Boucheron Ultime系列單邊耳環與Jack de Boucheron Ultime系列胸針，全數使用了白金、Cofalit並鑲嵌鑽石。這些珠寶都具有Jack de Boucheron自音響音源線蛻變而來的菱形設計，具有高度的當代性，而當遇上宛如礦石視覺效果的Cofalit後，因而擦出了相對內斂、不循常規的特別存在。