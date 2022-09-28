快訊

專訪6位首屆108課綱生 學習歷程vs.大考兩頭燒...面對升學巨獸首要課題是這

非張淑娟案！民視「辣新聞」遭罰40萬 中二選區顏寬恒案是主因

獨／「5、6人關同房聞臭味吃飯」玉里醫院遭控把人當畜生 中央回應

BBC《地球脈動II》零碳影像音樂會 感受與大地擁抱的動人時刻

聯合新聞網／ 聯合數位文創
「BBC地球脈動II影像音樂會」搭配主持人李家維教授生動導聆，成為目前台灣最大規模的生態影像音樂會。圖／聯合數位文創提供
「BBC地球脈動II影像音樂會」搭配主持人李家維教授生動導聆，成為目前台灣最大規模的生態影像音樂會。圖／聯合數位文創提供

9月上旬演出的「BBC地球脈動II影像音樂會」超大銀幕及現場樂團、合唱團演出，感受生態。圖／聯合數位文創提供
9月上旬演出的「BBC地球脈動II影像音樂會」超大銀幕及現場樂團、合唱團演出，感受生態。圖／聯合數位文創提供

去年BBC自然生態紀錄片音樂會《藍色星球II》首次在台灣演出，獲得廣大迴響，不乏有學界、教師、家長等推薦，讓主辦單位更相信在大自然與藝術交會之下，能帶來無限正能量。今年再度為台灣觀眾帶來全新主題《地球脈動II》，上週正式於台北流行音樂中心登場。本場音樂會也延續去年打造「零碳音樂會」為目標，台達採取相關節能措施並使用再生能源憑證，持續力減舉辦活動對環境的影響，盡到減緩氣候變遷的責任。

《地球脈動II》是BBC第一部使用超高規格拍攝的電視影集，透過各種先進的拍攝手法捕捉到最真實的生態畫面，從最高的山峰到最偏遠的島嶼，最富饒的叢林到最嚴酷的沙漠，聚焦於陸地上最具代表性的棲息地，力求讓觀眾體驗到活在廣闊荒野中的感覺，見證動物們如何在都市叢林中以驚人的方式茁壯成長，並思考我們與自然界的關係將何去何從。

團隊走訪40個國家、進行117次拍攝、耗時2,089個日子，考驗一眾勇敢無畏工作人員的極限，以令人驚歎的超高畫質格式完成，加上配樂大師漢斯．季默（Hans Zimmer）及其團隊的優美配樂襯托，《地球脈動II》已成為令人讚嘆不已的指標性節目，在全球累積超過5億觀眾收看。本次音樂會濃縮《地球脈動II》6集精華，搭配台達800吋銀幕、8K高畫質投影，以2小時「影像音樂會」來到台灣，盼呈現給每個關心、愛護、珍惜生命的朋友。

去年受到廣大好口碑支持，今BBC《地球脈動II》影像音樂會現場座無虛席，而本次前來的觀眾增加不少親子家庭與學生，高品質的視聽享受令人驚艷，而像這樣以「動物視角」出發更能讓孩子在欣賞的過程中領悟到珍惜生命的重要性。BBC《地球脈動II》影像音樂會的現場演出，由指揮家林天吉老師領軍，與台北愛樂管弦樂團及台北愛樂合唱團共同演出，並繼續邀請台灣知名生物學家李家維教授擔任主持人，加上800吋銀幕、8K高畫質投影，堪稱是目前規格最高的生態影像音樂會。

由聯合數位文創與台達電子文教基金會共同主辦之BBC《地球脈動II》影像音樂會期待在未來能持續與台灣觀眾一起跳脫視角，探索我們居住的這個美麗星球。

音樂會 BBC

延伸閱讀

朱宗慶「俠飛春光」震撼登場 用打擊樂描繪蔣渭水

秋遊苗栗南庄「石壁部落」 參山處提供免費限額540名

台中客家故事音樂會 故事性表演方式引共鳴

創黨音樂會 劉建國批：國民黨把持雲林「近親繁殖」

相關新聞

11隻寶可夢全員亮相！華航皮卡丘彩繪機10/2啟航

中華航空參與 The Pokémon Company「飛翔皮卡丘計畫」推出皮卡丘彩繪機，實機於今日正式亮相，預計9月30...

壽司郎鮭魚3貫40元！全新「鮭山島」堆滿鮭魚肉＋魚卵

來自日本、曾經引發全台「鮭魚之亂」的「壽司郎」，自即日起再度以民眾喜愛的「鮭魚」為主題，推出一系列期間限定料理。其中包含...

韓式炸雞豐富你的味蕾 網友不私藏「5大連鎖韓式炸雞店」

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台近三個月內連鎖韓式炸雞話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的五大連鎖炸雞店以及必點的韓式炸雞口味。

momo購物網「Sony品牌旗艦館」登場！開館慶推獨家優惠

momo購物網3C家電品牌陣容再添生力軍，宣布攜手日系電子產品品牌Sony（索尼），搶先全台電商獨家開設「Sony品牌旗...

Pinkoi「手帳節」開跑！精選手帳文具品牌限時88折起

每年到了這個時刻，該採買手帳、日曆為新的一年做好準備。Pinkoi 2023手帳節以「人生解壓縮.zip」為題，集結上萬...

臺港音樂劇「皇都電姬」 臺南場10月7日盛大開演

由嘉義阮劇團和香港劇場空間合製，聯合數位文創共同主辦的臺粵語音樂劇「皇都電姬」，下週將在2022臺南藝術節開幕登場，於臺南市立文化中心演藝廳開演。睽違兩年，「皇都電姬」重返故事發源地，將以升級2.0的面貌陪伴大家渡過歡慶的雙十連假，不只購票就能解鎖獨家限量「臺灣瀕危語言NFT」，成為保存臺灣母語文化重要的一份子，憑浪人祭購票證明，也可享「皇都電姬」票券九折優惠，歡迎大家購票一起聽音樂看好戲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。