BBC《地球脈動II》零碳影像音樂會 感受與大地擁抱的動人時刻

9月上旬演出的「BBC地球脈動II影像音樂會」超大銀幕及現場樂團、合唱團演出，感受生態。圖／聯合數位文創提供

去年BBC自然生態紀錄片音樂會《藍色星球II》首次在台灣演出，獲得廣大迴響，不乏有學界、教師、家長等推薦，讓主辦單位更相信在大自然與藝術交會之下，能帶來無限正能量。今年再度為台灣觀眾帶來全新主題《地球脈動II》，上週正式於台北流行音樂中心登場。本場音樂會也延續去年打造「零碳音樂會」為目標，台達採取相關節能措施並使用再生能源憑證，持續力減舉辦活動對環境的影響，盡到減緩氣候變遷的責任。

《地球脈動II》是BBC第一部使用超高規格拍攝的電視影集，透過各種先進的拍攝手法捕捉到最真實的生態畫面，從最高的山峰到最偏遠的島嶼，最富饒的叢林到最嚴酷的沙漠，聚焦於陸地上最具代表性的棲息地，力求讓觀眾體驗到活在廣闊荒野中的感覺，見證動物們如何在都市叢林中以驚人的方式茁壯成長，並思考我們與自然界的關係將何去何從。

團隊走訪40個國家、進行117次拍攝、耗時2,089個日子，考驗一眾勇敢無畏工作人員的極限，以令人驚歎的超高畫質格式完成，加上配樂大師漢斯．季默（Hans Zimmer）及其團隊的優美配樂襯托，《地球脈動II》已成為令人讚嘆不已的指標性節目，在全球累積超過5億觀眾收看。本次音樂會濃縮《地球脈動II》6集精華，搭配台達800吋銀幕、8K高畫質投影，以2小時「影像音樂會」來到台灣，盼呈現給每個關心、愛護、珍惜生命的朋友。

去年受到廣大好口碑支持，今BBC《地球脈動II》影像音樂會現場座無虛席，而本次前來的觀眾增加不少親子家庭與學生，高品質的視聽享受令人驚艷，而像這樣以「動物視角」出發更能讓孩子在欣賞的過程中領悟到珍惜生命的重要性。BBC《地球脈動II》影像音樂會的現場演出，由指揮家林天吉老師領軍，與台北愛樂管弦樂團及台北愛樂合唱團共同演出，並繼續邀請台灣知名生物學家李家維教授擔任主持人，加上800吋銀幕、8K高畫質投影，堪稱是目前規格最高的生態影像音樂會。

由聯合數位文創與台達電子文教基金會共同主辦之BBC《地球脈動II》影像音樂會期待在未來能持續與台灣觀眾一起跳脫視角，探索我們居住的這個美麗星球。