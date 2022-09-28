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臺港音樂劇「皇都電姬」 臺南場10月7日盛大開演

聯合新聞網／ 聯合數位文創
「皇都電姬」劇名正是取材自臺南麻豆電姬戲院。圖／阮劇團提供
「皇都電姬」劇名正是取材自臺南麻豆電姬戲院。圖／阮劇團提供

由嘉義阮劇團和香港劇場空間合製，聯合數位文創共同主辦的臺粵語音樂劇「皇都電姬」，下週將在2022臺南藝術節開幕登場，於臺南市立文化中心演藝廳開演。睽違兩年，「皇都電姬」重返故事發源地，將以升級2.0的面貌陪伴大家渡過歡慶的雙十連假，不只購票就能解鎖獨家限量「臺灣瀕危語言NFT」，成為保存臺灣母語文化重要的一份子，憑浪人祭購票證明，也可享「皇都電姬」票券九折優惠，歡迎大家購票一起聽音樂看好戲。

在地戲院總是陪伴著學生們長大，日前位於高雄岡山的統一戲院結束38年營運，正式熄燈，令不少影迷感到失落，多少青春年華過去了，那些你我能細數的年少故事，都寫進每個戲院裡了。「皇都電姬」劇名正是取材自臺南麻豆電姬戲院，和香港北角皇都戲院，這兩間真實的戲院也都因為影業沒落，成為搶救中的遺跡，又或是商業轉型，兩地兩處這樣不同卻又面臨消失的相似命運，經由編劇的巧手衍伸出「皇都電姬」臺粵語音樂劇，就在下週即將於臺南登場開唱。

跨海聯合出品穿越時光的警世音樂劇「皇都電姬」，台南場將於10/7-10/9盛大開演。圖／阮劇團提供
跨海聯合出品穿越時光的警世音樂劇「皇都電姬」，台南場將於10/7-10/9盛大開演。圖／阮劇團提供

臺南場演員陣容堅強，包括飾演電姬戲院老闆的李辰翔、電影放映師的程伯仁、電影女明星的張瓈丹、失憶男子鄭國偉，還有周家寬、周政憲、許照慈、張海晴、賴沅汰、鄭錡雯、蔣麗瑩等演員，加上動聽的粵語、臺語歌曲，最震撼人心的音樂劇「皇都電姬」絕對不容錯過！凡是購票的觀眾，將可獨家收藏限量「臺灣瀕危語言NFT」！「皇都電姬」10/7-10/9台南場現正熱賣中，購票請洽OPENTIX售票系統，更多巡演資訊請上阮劇團粉絲專頁查詢。

臺南 音樂劇 香港

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