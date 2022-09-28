23春夏巴黎時裝周／JISOO公主待遇 排場碾壓娜塔莉波曼

DIOR 2023春夏時裝大秀於台灣時間9月27日晚上9點於巴黎登場，並透過由官方網站、官方Youtube等數位平台直播。DIOR品牌大使、BLACKPINK成員Jisoo特地飛往巴黎看秀，身穿一套露肩的平口黑色小洋裝，秀出穿黑色網襪的長腿，浪漫大捲髮優雅又性感。而這次官方更是格外公開「寵」這位深具全球影響力的品牌大使，除了品牌CEO Pietro Beccari親自接待跟前跟後，官方IG發照片也以Jisoo小公主的獨照優先，後來才發布其他名人，而且只有Jisoo一人獲得單獨一po的公主待遇，連巨星品牌大使娜塔莉波曼（Natalie Portman）等都是很多人一起發在同一文中，不愧當今全球最紅女團。 娜塔莉波曼出席DIOR 2023春夏時裝發表。圖／DIOR提供 DIOR品牌大使JISOO出席DIOR 2023春夏時裝發表。圖／DIOR提供 CHIARRA FERRAGNI出席DIOR 2023春夏時裝發表。圖／DIOR提供