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23春夏巴黎時裝周／JISOO公主待遇 排場碾壓娜塔莉波曼
DIOR 2023春夏時裝大秀於台灣時間9月27日晚上9點於巴黎登場，並透過由官方網站、官方Youtube等數位平台直播。DIOR品牌大使、BLACKPINK成員Jisoo特地飛往巴黎看秀，身穿一套露肩的平口黑色小洋裝，秀出穿黑色網襪的長腿，浪漫大捲髮優雅又性感。而這次官方更是格外公開「寵」這位深具全球影響力的品牌大使，除了品牌CEO Pietro Beccari親自接待跟前跟後，官方IG發照片也以Jisoo小公主的獨照優先，後來才發布其他名人，而且只有Jisoo一人獲得單獨一po的公主待遇，連巨星品牌大使娜塔莉波曼（Natalie Portman）等都是很多人一起發在同一文中，不愧當今全球最紅女團。
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