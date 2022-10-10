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IDE'E LIVING茶眠被！地表最強的天然四季組合茶被

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
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最近天氣一下冷、一下熱，晚上翻來翻去都睡不著，被子才剛收進去衣櫥，過一天又要拿出來了，真的好困擾! 台灣的天氣越來越不穩定，需要一件適合一年四季都能蓋的恆溫四季被! 台灣居家品牌IDE’E LIVING伊德生活針對台灣多變的天氣，獨家設計一款採用「天然茶纖維」來製作的四季組合被。打破以往大家對傳統棉被的認知，茶眠被除了是全台首款採用茶葉萃取的纖維來製作四季被以外，還特別設計「一被多用」的功能，除了不用裝被套就可使用外，在其他用途上也非常方便，可單件摺疊當作睡袋使用或兩件疊加組合使用。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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相較市面上其他市售棉被，IDE’E LIVING茶眠被中的茶纖維具備天然除臭防蹣功能、同時也能對金黃色葡萄球菌、克雷白氏菌、白色念珠菌等有效抑制，天然茶纖維相較其他纖維的手感不但更加柔軟也更能排濕透氣達到恆溫效果；當然，對於表布的處理也毫不馬虎，採用高規格抗菌高柔軟親膚表布，經SGS檢驗、洗滌測試等多項檢測合格，耐洗、耐汗、耐磨程度都達到優等品等級，所以髒了整件直接丟洗衣機水洗也是沒問題的!

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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IDE’E LIVING茶眠被外型簡約，整搭配茶葉的經典嫩綠色及小茶葉車縫，特別設計的滾筒收納袋也非常美觀好攜帶，男女老少都適用，送禮也很合適。目前有單人、雙人兩種尺寸和單件/兩入組可以選擇，多種選項能符合大家的需求，10/11起於有.設計 全台獨家新品上市，詳情請上活動頁面查詢

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茶葉

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