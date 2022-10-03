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CoolBar．酷吧！冷萃咖啡機 暢快享用不被冰塊稀釋的5℃鮮萃

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
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咖啡迎接每天的早晨，作為大腦開機的按鍵，已經是忙碌現代人的規律步驟。便利商店的咖啡只為作為補充咖啡因，而連鎖咖啡店的咖啡價格越來越高，想要喝一杯好咖啡，真的好難。InPure團隊為忙碌的現代人，設計出CoolBar．酷吧!冷萃咖啡機，讓你跟繁複步驟說Bye-bye，一鍵就可以輕鬆搞定職人級的好咖啡、茶。在家輕鬆開張專屬於你自己的Caf’e，打造美好生活的儀式感。

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CoolBar．酷吧!冷萃咖啡機，冷萃原理是採用半導體製冷黑科技進行降溫，達到冷萃的效果。有別於市售的冷萃咖啡機，他無須額外準備冰塊或另冰水；有5/10/15°C三種冷萃溫度，只須30分鐘的時間，就有一杯沁涼的5°C鮮萃咖啡可以享用，不需要像冷萃咖啡壺需要放置在冰箱10多個小時，有時候還會有串味的困擾。CoolBar．酷吧!冷萃咖啡機還有四小時保冷，讓你喝到最後一口都跟第一口一樣鮮涼。

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透過𝑪𝒐𝒐𝒍𝑩𝒂𝒓．酷吧!冷萃咖啡機的不銹鋼極細濾網、仿職人工法1800轉離心萃取後的飲品，絲滑順口、入喉回甘，咖啡粉、茶葉都可以使用。極簡美型搭配同款馬克杯的mini 咖啡bar，適合各種場合：辦公去憂解悶、在家追劇打怪、戶外休閒露營都很適合。提供給uDesgin愛好生活品味的你63折優惠，詳情請洽活動專區

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咖啡 冰箱

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