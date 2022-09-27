找回臉部輪廓線！雅詩蘭黛升級年輕無敵膠原霜一擦有感

科技日新月異，保養品也持續推陳出新。保養品牌雅詩蘭黛，特別在這換季的時刻，將經典商品年輕肌密無敵霜全面升級，推出全方位解決皮膚問題的超級乳霜「年輕無敵膠原霜」，搭配著輕盈質地感受，一年四季都適合使用，陪伴度過每個乾燥的時刻。

年輕肌密無敵霜過去已經賣出超過14萬瓶，也榮獲最多網友首推的乳霜保養利器。新升級的年輕無敵膠原霜，運用高科技萃取技術添加了「白芙蓉花八大精萃」及「極效仙人掌精萃」，整體配方升級，塗抹在臉上猶如雲朵般細緻柔順感，宛如初生彈嫩肌。

搭配按摩手法讓肌膚協同膠原作用的功效再翻倍，重新喚醒肌膚健康機制，激升膠原蛋白Q彈力，並且扭轉對乳霜黏膩質地感，不再害怕厚重感的既定印象。

強調永續概念的雅詩蘭黛，年輕無敵膠原霜的容器採用100%回收玻璃，也推出年輕無敵膠原霜內蕊罐補充，讓保養肌膚外，也能善待地球。