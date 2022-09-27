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泰格豪雅抓緊年輕市場！24歲流量明星、14歲衝浪天才少女皆成品牌大使
瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）於今年2月宣布男星魏嘏雋（又譯：魏河俊）成為韓國的品牌大使後；近期又陸續邀請24歲男星蔡徐坤、年僅14歲的「雙刀流」衝浪與滑板天才少女Sky Brown，分別擔任中國區及全球品大使，緊抓年輕族群市場的意圖很明確。
從偶像團體選秀節目出道的蔡徐坤，雖然幾乎都是單獨行動但仍為男團NINE PERCENT隊長，憑藉著舞台魅力與俊秀外表，讓他的官方社群帳號有超過3,700萬的追蹤者，於網路上的聲量與支持度不可小覷。也正因為其影響力，讓TAG Heuer相中，邀請蔡徐坤擔任品牌於中國區的大使一職，光是正式宣布的消息便有百萬次的轉發。同時曝光的形象帥照裡，蔡徐坤便配戴了黑色Monaco系列特別款計時碼表，雖然網路聲量不小，但是否能化流量為買氣？普遍都還在觀望中。
不只有蔡徐坤的加入，於2021年獲得世界滑板冠軍暨衝浪好手的14歲少女Sky Brown也成為了品牌大使一員，外界也都看好她將於2024年的巴黎奧運再創佳績。這是TAG Heuer繼大坂直美後，罕見的請來女性運動員擔任此一任務，雖然年輕，品牌看重的是她未來無可限量。於是，就邀請了Sky Brown來詮釋符合年紀與風格的FORMULA 1 (F1) 計時碼表，藉由亮黃、橘紅與翡翠綠的全新配色，創造出率性與潮流感。讓人意外的是Sky Brown雖然是TAG Heuer有史來最年輕品牌大使，但面對鏡頭卻不生澀，恰如其分的將腕表演繹到位。
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