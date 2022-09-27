古裝男神吳磊代言ZEGNA永續系列 時裝照顏值碾壓美景

號稱擁有頂級流量的吳磊，因古裝劇「琅琊榜」崛起，近期更與趙露思因「星漢燦爛‧月升滄海」，演技顏值備受肯定，成為新生代男神。以精緻面料全球知名的義大利精品品牌傑尼亞（ZEGNA）正式宣佈吳磊成為全新傑尼亞品牌代言人，並發佈由吳磊演繹的全新Oasi Cashmere系列廣告大片。

年僅22歲的吳磊童星起家，父親為上海台商，豐富的演藝經歷和謙虛進取的個人品質在演藝圈內也備受讚譽。此次拍攝的Oasi Cashmere系列廣告大片在以藍天為幕、生機盎然的自然環境中，共演繹四套傑尼亞全新Oasi Cashmere系列服裝，搭配Triple Stitch運動鞋，流暢輪廓及自然的色彩巧妙點出綠洲主題。