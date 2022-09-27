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新鮮南瓜泥入麵！ 味王「惦惦吃乾拌麵」限時75折優惠

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
味王攜手艾食上，推出3種口味的「惦惦吃乾拌麵」。圖／味王、艾食上提供
味王攜手艾食上，推出3種口味的「惦惦吃乾拌麵」。圖／味王、艾食上提供

每天忙碌緊湊的步伐之下，許多民眾沒時間好好吃飯、只好天天以外食為主，既不健康又不營養。老字號的「味王」因應現代人的飲食習慣，貼心推出全新品牌「惦惦吃乾拌麵」，特別在麵體中添加新鮮南瓜泥，並使用非油炸方式製麵，讓每個人都能輕鬆享受元氣餐點，只要隨手加上青菜和蛋，不僅美味升級，營養也大加分！

為滿足民眾的多方面喜好，味王攜手美食平台「艾食上」，推出三種不同口味的乾拌麵。由艾食上主廚「村爸」獨家研發的經典「炸醬牛拌麵」，先以牛油爆香，再拌炒豆瓣醬、甜麵醬等食材，並同時加入村爸最愛的特製秘粉，讓炸醬風味更豐富，還附上秘製辣油，令炸醬香氣更上一層樓。也因台灣人嗜辣，因此第二款「經典椒麻拌麵」，醬料選用數十種不同辣椒與辛香料煸炒而成，具有奔放刺激的香氣，讓人忍不住口水直流、食慾大開；最後一款「香椿素拌麵」，精選擁有特殊香氣的香椿取代蔥蒜，賦予拌麵迷人的滋味，讓素食者與養生者也能盡興享用。

此外，有別於市面上的乾拌麵，味王經過多次測試，捨棄香氣重又好處理的南瓜粉，特別改選用台灣在地新鮮南瓜泥入麵，每口都吃得到南瓜的天然原味，並令麵體呈現出淡雅的自然黃色，煮麵時還聞得到淡淡的南瓜香氣，讓消費者在品嚐乾拌麵的同時，也能間接補充南瓜的營養。美味的「惦惦吃乾拌麵」不僅於實體通路販售，現在於各大網路購物平台也買得到。大潤發於9月28日至10月12日期間也推出獨家優惠，原價每袋225元，限時優惠價169元。

「惦惦吃乾拌麵」已於實體通路販售，各大網路購物平台也買得到。圖／味王、艾食上提供
「惦惦吃乾拌麵」已於實體通路販售，各大網路購物平台也買得到。圖／味王、艾食上提供

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