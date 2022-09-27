新鮮南瓜泥入麵！ 味王「惦惦吃乾拌麵」限時75折優惠

每天忙碌緊湊的步伐之下，許多民眾沒時間好好吃飯、只好天天以外食為主，既不健康又不營養。老字號的「味王」因應現代人的飲食習慣，貼心推出全新品牌「惦惦吃乾拌麵」，特別在麵體中添加新鮮南瓜泥，並使用非油炸方式製麵，讓每個人都能輕鬆享受元氣餐點，只要隨手加上青菜和蛋，不僅美味升級，營養也大加分！

為滿足民眾的多方面喜好，味王攜手美食平台「艾食上」，推出三種不同口味的乾拌麵。由艾食上主廚「村爸」獨家研發的經典「炸醬牛拌麵」，先以牛油爆香，再拌炒豆瓣醬、甜麵醬等食材，並同時加入村爸最愛的特製秘粉，讓炸醬風味更豐富，還附上秘製辣油，令炸醬香氣更上一層樓。也因台灣人嗜辣，因此第二款「經典椒麻拌麵」，醬料選用數十種不同辣椒與辛香料煸炒而成，具有奔放刺激的香氣，讓人忍不住口水直流、食慾大開；最後一款「香椿素拌麵」，精選擁有特殊香氣的香椿取代蔥蒜，賦予拌麵迷人的滋味，讓素食者與養生者也能盡興享用。