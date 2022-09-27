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蝦皮購物全新「超市補貨日」！ 一日限定日用品狂降3折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物週三免運日再加碼，每週三全新「超市補貨日」9月28日推日用品狂降3折起。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物週三免運日再加碼，每週三全新「超市補貨日」9月28日推日用品狂降3折起。圖／蝦皮購物提供

物價狂飆超有感，蝦皮購物為了減輕消費者的負擔，除了既有的週三免運日之外，每週三加碼推出「超市補貨日」，針對各項民生必需品推出一日狂降優惠，自8月底活動推出後，週三生活用品買氣較平日成長1.3倍，主打的下殺商品業績更成長3倍以上，其中又以「衛生紙」、「毛孩益生菌」、「保健飲品」為熱銷排行榜前3名。9月28日蝦皮購物續推「超市補貨日」精選衛生紙、洗衣精、奶粉等日用品最低下殺3折起。

蝦皮購物在「週三免運日」當天加碼再祭「超市補貨日」，網羅各項生活日用品，9月28日集結多樣夯品一日狂降下殺3折起，包括多芬強韌洗髮露＋雙精粹護髮精華組蝦皮獨家新品65折優惠價559元；澎澎沐浴乳優惠價189元；妙而舒妙兒褲（箱購）優惠價1,259元；獨家販售的Hoppi 100%有機嬰兒乳液限時48折特價150元；明治3號成長配方食品奶粉（箱購）原價5,040元，領店家券再折110元，券後價4,190元；午茶夫人無咖啡因7件試茶組優惠價189元；適樂膚長效清爽保濕乳照護敏肌3件組優惠價594元；倍潔雅柔軟舒適抽取式衛生紙9月28日一日下殺現省超過400元，優惠價639元。

9月28日至10月4日還推出蝦皮購物獨家專區，9月28日將推出DC限定款五月花厚棒抽取式衛生紙限時優惠價999元、木入森 X 蝦皮聯名款犬寶膚立好限時優惠價845元等。此外，蝦皮購物針對不同客群需求再限時豪灑優惠券，吃貨會員券消費滿599元折50元、寵物商品券消費滿799元折79元、嬰幼兒副食品商品券消費滿599元折60元。

此外，蝦皮購物響應10月1日「世界咖啡日」，10月1日至10月18日攜手星巴克、雀巢、江鳥咖啡等10大咖啡品牌，精選近40款咖啡商品與咖啡機，推出指定咖啡買一送一、夯品下殺2折起、下單送好禮等3大限時優惠，下單滿額還有機會抽雀巢金牌手沖壺＋咖啡組、卡特隨行真空保溫瓶。

蝦皮購物獨家專區9月28日推出五月花厚棒抽取式衛生紙，限時優惠價999元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物獨家專區9月28日推出五月花厚棒抽取式衛生紙，限時優惠價999元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「超市補貨日」9月28日推出Hoppi 100%有機嬰兒乳液，限時優惠價150元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「超市補貨日」9月28日推出Hoppi 100%有機嬰兒乳液，限時優惠價150元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物10月4日至10月15日推出湛盧咖啡濾掛式咖啡，限時優惠價591元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物10月4日至10月15日推出湛盧咖啡濾掛式咖啡，限時優惠價591元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物響應「世界咖啡日」，10月1日至10月18日攜手星巴克、江鳥咖啡等10大咖啡品牌推出精選商品買一送一。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物響應「世界咖啡日」，10月1日至10月18日攜手星巴克、江鳥咖啡等10大咖啡品牌推出精選商品買一送一。圖／蝦皮購物提供

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