復古電子表再掀話題！聯名新世紀福音戰士、時尚品牌成搶手貨

CITIZEN在1982年推出的ANA-DIGI TEMP腕表是當時高科技時代產物，複雜又帶有未來風格的機外觀成為電子腕表中具象徵性作品。也因為獨特造型在近年更成為各大品牌爭相聯名寵兒，包括了BEAMS、BEAUTY & YOUTH UNITED ARROWS、STAR WARS等，現在更有日本國寶動畫「新世紀福音戰士Evangelion」合作，同樣曝光後就成話題。

「新世紀福音戰士Evangelion」故事背景設置在未來、一場世界性的大災難發生十五年後的東京，是一部有著機甲風格的後世界末日動畫，與高科技感的ANA-DIGI TEMP腕表一拍即合。於是CITIZEN和新世紀福音戰士官方生活週邊品牌RADIO EVA合作，推出MONOGRAM與EVA 01兩款腕表設計，維持了ANA-DIGI TEMP經典方正輪廓與表盤上雙時區、鬧鐘、數位時間、計時碼表、日曆及溫度等功能。透過全黑表身為基礎，分別加入RADIO EVA原創圖案組合和新福音戰士初號機代表的紫色元素。其中的EVA 01表款，上方左邊的副表盤印有NERV標誌，右邊印有01字樣，而且彰顯聯名款的Evangelion樣式，也置放於在中央。

Casio的Vintage系列經典數位腕表，被來自紐約的時尚品牌rag & bone相中，成為20周年紀念聯名限量設計。圖／Casio提供

而Casio的Vintage系列中，亦有常年熱銷的經典數位腕表，此次便被來自紐約的時尚品牌rag & bone相中，成為20周年紀念聯名限量設計。表款以軍事風為設計理念，採黑色或灰色離子IP鍍膜處理，搭配表盤點綴綠色與橘色字樣，而rag & bone Logo在表盤、底背與表扣處可見。而材質提升，表鍊為實心不鏽鋼、鏡面則採用藍寶石玻璃水晶材質，兼具清透無反射與防刮抗磨損。簡潔表盤可清楚顯示時間與其他各種實用功能，例如日期、碼錶和鬧鈴，所有設定皆可由表殼側邊的三個按鈕進行控制。

CITIZEN和新世紀福音戰士合作EVA 01表款，上方左邊的副表盤印有NERV標誌，右邊印有01字樣，而且彰顯聯名款的Evangelion樣式，也置放於在中央。圖／摘自Radio EVA官網

CITIZEN和新世紀福音戰士官方生活週邊品牌RADIO EVA合作，推出MONOGRAM腕表設計，維持ANA-DIGI TEMP經典方正輪廓。圖／摘自Radio EVA官網

rag & bone與CASIO合作推出A1000系列聯名表7,000元。圖／Casio提供