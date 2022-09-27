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天丼第2份5折！港都唯一「金子半之助」插旗高雄巨蛋

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
金子半之助高雄巨蛋店，將同步供應「麻婆天丼系列」餐點。圖／金子半之助提供
金子半之助高雄巨蛋店，將同步供應「麻婆天丼系列」餐點。圖／金子半之助提供

來自日本的天丼品牌「金子半之助」，將於9月29日再度回歸高雄，開設「高雄巨蛋店」。除了將會首度在港都販售「無敵麻婆天丼系列」之外，也將推出開幕四重優惠，包括「天丼第2件5折」、「免費升級套餐」、「會員點數2倍送」等不同優惠，讓高雄民眾共享喜悅。

在日本已連續獲得7屆金賞獎榮耀的「金子半之助」，主打正統日式風味的天丼，並多次在台推出特殊口味的丼飯料理。過去金子半之助曾於高雄義享天地開設門市，但因經營策略而有所調整。歷經半年等待，金子半之助再度進駐高雄巨蛋，開設高雄目前唯一一間門市。店內也將同步提供「無敵麻婆天丼系列」，包括有麻婆雙饗丼、麻婆天丼等品項，讓高雄的民眾也能品嚐椒麻帶勁的滋味。

為慶賀開幕，金子半之助推出四重優惠。9月29日至10月3日期間的開幕首5日，每日前20名顧客，可享「任一天丼第二件5折」；9月29日至10月16日於Google評論分享開幕訊息。享「任一天丼免費升級套餐」。另外9月29日至10月16日，高雄也獨享香繼光「會員點數2倍送」；9月29日至10月1日，加入香繼光會員，也可直接領取「江戶前天丼免費升級套餐券」1張。

此外，同集團的「日本橋海鮮丼辻半」也攜手國泰航空會員計劃。9月28日至11月30日，國泰航空會員至日本橋海鮮丼辻半消費滿30元，即可獲得2倍「亞洲萬里通」里數，為出國旅遊提前做準備。

金子半之助睽違半年後，再度插旗高雄。圖／金子半之助提供
金子半之助睽違半年後，再度插旗高雄。圖／金子半之助提供

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