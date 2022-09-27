快訊

直播／王渝萱、曾敬驊當揭曉嘉賓 金馬獎入圍名單公布

安倍晉三國葬場面哀戚 遺孀昭惠數度落淚、民眾排隊等待獻花

不妙！房價已見頂 將面臨13萬戶新屋爆量潮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2022台北時裝周 「設計師時尚快閃店」遠百A13限定開張

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
今日台北時裝周記者會上，並邀請到藝人孫盛希與HUSH、一同出席站台。圖 / 台北時裝周提供
今日台北時裝周記者會上，並邀請到藝人孫盛希與HUSH、一同出席站台。圖 / 台北時裝周提供

由文化部、經濟部、原住民委員會、台北市政府文化局共同主辦的2022年「台北時裝周」，即將從10月8日於台北表演藝術中心開跑，並接力於台北、台中、高雄多個地點舉辦。主辦方之一的台北市政府則以「台北由你時尚無界」為主題並與汽車品牌合作，打造《VOGUE Fashion's Night Out》活動，同時遠百信義A13還將開設「設計師時尚快閃店」，今日活動並邀請到藝人孫盛希與HUSH、一同出席站台。

將在遠百信義A13開設的「設計師時尚快閃店」結合了六個設計師品牌：LLENKO3（柯瑋倫）、BOB Jian（簡國彥）、Claudia Wang（王子欣）、Daniel Wong（黃偉豪）、JENN LEE（李維錚）與WooLeeX（謝宇農、謝明柔）。快閃店空間設計則結合時髦髮廊，在三面塗鴉的空間內，以鏡面反射出閃耀氣氛。

即日起至10月16日（日）止，2022台北時裝周還將串連信義區香堤大道、香堤廣場，推出街區新聲舞台。而台北時裝周開幕當日（10月8日），預計將有具俊曄、Ella陳嘉樺、修杰楷、孟耿如、李霈瑜、JSheon、李沐、大元等藝人出席。大秀後將舉辦Re-See時尚派對，將打破伸展台上台下限制，讓設計師與模特兒走入人群、讓公眾近距離欣賞時裝細節與設計理念，同時10月9日至10日間，再於台北表演藝術中心2樓太陽廳陳列展示設計師今年的代表作與介紹。

欲知更多時裝周資訊，除台北時裝周官方網站，亦可登入「台北市文化局－設計臺北 Design For Taipei」臉書粉絲頁：www.facebook.com/taipeidesign查詢。

遠百信義A13並在台北時裝周期間開設「設計師時尚快閃店」，集結六位台灣設計師品牌。圖 / 台北時裝周提供
遠百信義A13並在台北時裝周期間開設「設計師時尚快閃店」，集結六位台灣設計師品牌。圖 / 台北時裝周提供
遠百信義A13並在台北時裝周期間開設「設計師時尚快閃店」，集結六位台灣設計師品牌。圖 / 台北時裝周提供
遠百信義A13並在台北時裝周期間開設「設計師時尚快閃店」，集結六位台灣設計師品牌。圖 / 台北時裝周提供
今日活動現場，並由凱渥模特兒展演多套台灣設計師品牌服裝。圖 / 台北時裝周提供
今日活動現場，並由凱渥模特兒展演多套台灣設計師品牌服裝。圖 / 台北時裝周提供
今日活動現場，並由凱渥模特兒展演多套台灣設計師品牌服裝。圖 / 台北時裝周提供
今日活動現場，並由凱渥模特兒展演多套台灣設計師品牌服裝。圖 / 台北時裝周提供

時裝周

延伸閱讀

遠百周年慶 台中大遠百9月22日起帶頭衝

林柏宏與大霈化身風格CP 站台TOD'S全新微風南山大店

桂綸鎂率20男女打造超豪華《台北女子圖鑑》，Disney+ Day全球同步揭密獨家超強片單

大霈把台語說成火星文 沒想到跟浩子搭檔就入圍金鐘

相關新聞

智利蘋果農藥超標 邊境再攔截120噸 陸多項食品也入列

食藥署今公布最新邊境食品不合格名單，本周共18款產品違規，上周已有7批不合格檢出的智利蘋果，本周再上榜6批，同樣因農藥殘...

韓式炸雞豐富你的味蕾 網友不私藏「5大連鎖韓式炸雞店」

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台近三個月內連鎖韓式炸雞話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的五大連鎖炸雞店以及必點的韓式炸雞口味。

天丼第2份5折！港都唯一「金子半之助」插旗高雄巨蛋

來自日本的天丼品牌「金子半之助」，將於9月29日再度回歸高雄，開設「高雄巨蛋店」。除了將會首度在港都販售「無敵麻婆天丼系...

2022台北時裝周 「設計師時尚快閃店」遠百A13限定開張

由文化部、經濟部、原住民委員會、台北市政府文化局共同主辦的2022年「台北時裝周」，即將從10月8日於台北表演藝術中心開...

米蘭時裝周不缺席！Onitsuka Tiger將日式極簡風搬上伸展台

時尚與運動之間的界線越來越模糊，因此在各大時裝周輪番上陣之時，來自日本的Onitsuka Tiger也沒缺席，同樣於米蘭曝光全新2023春夏系列服飾與鞋款。而PUMA則是早一步重返紐約時裝周，舉辦了一場展示品牌過去、現在和未來的時裝秀，且在大秀結束之後，便能於官網上購買。

必勝客8款小比薩149元起！拿坡里推「老干媽雞肉披薩」

即日起至11月7日期間，「必勝客」限時推出「超值必勝嗑」活動，首度提供「小比薩149元起」的平日外帶優惠，共有8種口味可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。