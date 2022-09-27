2022台北時裝周 「設計師時尚快閃店」遠百A13限定開張

由文化部、經濟部、原住民委員會、台北市政府文化局共同主辦的2022年「台北時裝周」，即將從10月8日於台北表演藝術中心開跑，並接力於台北、台中、高雄多個地點舉辦。主辦方之一的台北市政府則以「台北由你時尚無界」為主題並與汽車品牌合作，打造《VOGUE Fashion's Night Out》活動，同時遠百信義A13還將開設「設計師時尚快閃店」，今日活動並邀請到藝人孫盛希與HUSH、一同出席站台。

將在遠百信義A13開設的「設計師時尚快閃店」結合了六個設計師品牌：LLENKO3（柯瑋倫）、BOB Jian（簡國彥）、Claudia Wang（王子欣）、Daniel Wong（黃偉豪）、JENN LEE（李維錚）與WooLeeX（謝宇農、謝明柔）。快閃店空間設計則結合時髦髮廊，在三面塗鴉的空間內，以鏡面反射出閃耀氣氛。

即日起至10月16日（日）止，2022台北時裝周還將串連信義區香堤大道、香堤廣場，推出街區新聲舞台。而台北時裝周開幕當日（10月8日），預計將有具俊曄、Ella陳嘉樺、修杰楷、孟耿如、李霈瑜、JSheon、李沐、大元等藝人出席。大秀後將舉辦Re-See時尚派對，將打破伸展台上台下限制，讓設計師與模特兒走入人群、讓公眾近距離欣賞時裝細節與設計理念，同時10月9日至10日間，再於台北表演藝術中心2樓太陽廳陳列展示設計師今年的代表作與介紹。