《臥虎藏龍電影音樂會》開演倒數 知名影評、音樂人好評推薦

跨國團隊聯手、大手筆打造國際級世界巡迴規模的《臥虎藏龍電影音樂會》，由知名表演製作人傑米‧理查森（Jamie Richardson）策畫，以台灣為全球第一站，10/12於台北小巨蛋磅薄開演，讓國際影迷在超大螢幕欣賞經典鉅作的同時，也能現場聆聽管弦樂團隊震憾演奏，將影視聽體驗拉到極致，向國際大導李安及作曲大師譚盾打造風靡世界的雋永大作致敬，揭開重溫《臥虎藏龍》盛事。

22年前電影《臥虎藏龍》由李安執導，以一種全新的美學視角，描繪出別具魅力的武俠世界，向世界娓娓道出華人那情感與道德交織，在深厚傳統中又期待追尋自我實現的複雜心境。知名音樂製作人冉天豪老師也形容譚盾在電影中的配樂：「並不只是「配合影像的音樂」，更不是作曲家本位主義凌駕影像的創作展現，由劇本與音樂、攝影、演員共同構成李安詮釋武俠的文本，這點與音樂劇的完美樣貌幾乎是不謀而合的。」

知名影評人、同時也是台灣國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚亦分享道：「譚盾亦用樂器來反應角色出身。二胡是北方樂器，對照俞秀蓮的鏢局護鏢行當； 巴烏是南方樂器，做為江湖暗黑勢力代表，亦有莫測高深之效； 至於新疆手鼓的出現更讓羅小虎與玉嬌龍的新疆情愫有了地理座標。」