米蘭時裝周不缺席！Onitsuka Tiger將日式極簡風搬上伸展台

時尚與運動之間的界線越來越模糊，因此在各大時裝周輪番上陣之時，來自日本的Onitsuka Tiger也沒缺席，同樣於米蘭曝光全新2023春夏系列服飾與鞋款。而PUMA則是早一步重返紐約時裝周，舉辦了一場展示品牌過去、現在和未來的時裝秀，且在大秀結束之後，便能於官網上購買。

在品牌創意總監Andrea Pompilio的帶領下，運動時尚品牌Onitsuka Tiger第四度參與米蘭時裝周行程，2023春夏系列主題為日式極簡主義（侘寂）的進化版本，同時所有服裝均為日本製造。設計師梳理了蘊藏於現代服裝中的傳統文化，融入在新一季的服飾細節裡，像是使用抽繩重新定義整體輪廓，推出可調節長度的連身裙；襯衫配有長而寬的袖子，也是受到和服的啟發。配色部分，除了經典黑、白以外還有具有品牌代表性的黃色和鮮豔的綠色，其概念則是來自紫蘇葉的色彩。招牌SERRANOTM鞋款，經過重新詮釋成為TIRRACKTM鞋款，大膽地印上老虎爪圖紋。另外，SCLAWTM和SCLAWTM MT鞋款，運用開車鞋細節，來創作出輕盈外觀。

Onitsuka Tiger 2023春夏系列於米蘭時裝周期間曝光。圖／Onitsuka Tiger提供

PUMA在紐約時裝周期間推出了名為「FUTROGRADE」的大秀，訴求沉浸式體驗，並展示了品牌的過去、現在和未來。今年是PUMA成立75周年，設計師兼創意總監June Ambrose規劃了，當下與即將到來的一系列季節造型，和特別訂製單品，呈現了結合復古氛圍與前衛的格調。除了新系列服飾之外，最具話題的就是PUMA還曝光了一雙會同步發行NFT的限定運動鞋，將消費者從線上與線下都串連起來。

Onitsuka Tiger 2023春夏系列於米蘭時裝周期間曝光。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger 2023春夏系列於米蘭時裝周期間曝光。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger 2023春夏系列於米蘭時裝周期間曝光。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger 2023春夏系列於米蘭時裝周期間曝光。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger 2023春夏系列於米蘭時裝周期間曝光。圖／Onitsuka Tiger提供

PUMA在紐約時裝周期間推出了名為「FUTROGRADE」的大秀，訴求沉浸式體驗，並展示了品牌的過去、現在和未來。圖／PUMA提供

PUMA在紐約時裝周期間推出了名為「FUTROGRADE」的大秀，訴求沉浸式體驗，並展示了品牌的過去、現在和未來。圖／PUMA提供

PUMA在紐約時裝周期間推出了名為「FUTROGRADE」的大秀，訴求沉浸式體驗，並展示了品牌的過去、現在和未來。圖／PUMA提供

PUMA在紐約時裝周期間推出了名為「FUTROGRADE」的大秀，訴求沉浸式體驗，並展示了品牌的過去、現在和未來。圖／PUMA提供