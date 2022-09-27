快訊

立委指府院介入鏡電視申照 總統府回應了

長榮弟弟派同盟生變 鄭深池聲明看出關鍵就在「他」

府院遭爆介入鏡電視案？陳椒華「邀蘇貞昌對賭」：歡迎提告鑑定錄音檔

米蘭時裝周不缺席！Onitsuka Tiger將日式極簡風搬上伸展台

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
品牌創意總監Andrea Pompilio的帶領下，運動時尚品牌Onitsuka Tiger第四度參與米蘭時裝周行程。圖／Onitsuka Tiger提供
品牌創意總監Andrea Pompilio的帶領下，運動時尚品牌Onitsuka Tiger第四度參與米蘭時裝周行程。圖／Onitsuka Tiger提供

時尚與運動之間的界線越來越模糊，因此在各大時裝周輪番上陣之時，來自日本的Onitsuka Tiger也沒缺席，同樣於米蘭曝光全新2023春夏系列服飾與鞋款。而PUMA則是早一步重返紐約時裝周，舉辦了一場展示品牌過去、現在和未來的時裝秀，且在大秀結束之後，便能於官網上購買。

在品牌創意總監Andrea Pompilio的帶領下，運動時尚品牌Onitsuka Tiger第四度參與米蘭時裝周行程，2023春夏系列主題為日式極簡主義（侘寂）的進化版本，同時所有服裝均為日本製造。設計師梳理了蘊藏於現代服裝中的傳統文化，融入在新一季的服飾細節裡，像是使用抽繩重新定義整體輪廓，推出可調節長度的連身裙；襯衫配有長而寬的袖子，也是受到和服的啟發。配色部分，除了經典黑、白以外還有具有品牌代表性的黃色和鮮豔的綠色，其概念則是來自紫蘇葉的色彩。招牌SERRANOTM鞋款，經過重新詮釋成為TIRRACKTM鞋款，大膽地印上老虎爪圖紋。另外，SCLAWTM和SCLAWTM MT鞋款，運用開車鞋細節，來創作出輕盈外觀。

Onitsuka Tiger 2023春夏系列於米蘭時裝周期間曝光。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger 2023春夏系列於米蘭時裝周期間曝光。圖／Onitsuka Tiger提供

PUMA在紐約時裝周期間推出了名為「FUTROGRADE」的大秀，訴求沉浸式體驗，並展示了品牌的過去、現在和未來。今年是PUMA成立75周年，設計師兼創意總監June Ambrose規劃了，當下與即將到來的一系列季節造型，和特別訂製單品，呈現了結合復古氛圍與前衛的格調。除了新系列服飾之外，最具話題的就是PUMA還曝光了一雙會同步發行NFT的限定運動鞋，將消費者從線上與線下都串連起來。

Onitsuka Tiger 2023春夏系列於米蘭時裝周期間曝光。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger 2023春夏系列於米蘭時裝周期間曝光。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger 2023春夏系列於米蘭時裝周期間曝光。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger 2023春夏系列於米蘭時裝周期間曝光。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger 2023春夏系列於米蘭時裝周期間曝光。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger 2023春夏系列於米蘭時裝周期間曝光。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger 2023春夏系列於米蘭時裝周期間曝光。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger 2023春夏系列於米蘭時裝周期間曝光。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger 2023春夏系列於米蘭時裝周期間曝光。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger 2023春夏系列於米蘭時裝周期間曝光。圖／Onitsuka Tiger提供

PUMA在紐約時裝周期間推出了名為「FUTROGRADE」的大秀，訴求沉浸式體驗，並展示了品牌的過去、現在和未來。圖／PUMA提供
PUMA在紐約時裝周期間推出了名為「FUTROGRADE」的大秀，訴求沉浸式體驗，並展示了品牌的過去、現在和未來。圖／PUMA提供

PUMA在紐約時裝周期間推出了名為「FUTROGRADE」的大秀，訴求沉浸式體驗，並展示了品牌的過去、現在和未來。圖／PUMA提供
PUMA在紐約時裝周期間推出了名為「FUTROGRADE」的大秀，訴求沉浸式體驗，並展示了品牌的過去、現在和未來。圖／PUMA提供

PUMA在紐約時裝周期間推出了名為「FUTROGRADE」的大秀，訴求沉浸式體驗，並展示了品牌的過去、現在和未來。圖／PUMA提供
PUMA在紐約時裝周期間推出了名為「FUTROGRADE」的大秀，訴求沉浸式體驗，並展示了品牌的過去、現在和未來。圖／PUMA提供

PUMA在紐約時裝周期間推出了名為「FUTROGRADE」的大秀，訴求沉浸式體驗，並展示了品牌的過去、現在和未來。圖／PUMA提供
PUMA在紐約時裝周期間推出了名為「FUTROGRADE」的大秀，訴求沉浸式體驗，並展示了品牌的過去、現在和未來。圖／PUMA提供

PUMA在紐約時裝周期間推出了名為「FUTROGRADE」的大秀，訴求沉浸式體驗，並展示了品牌的過去、現在和未來。圖／PUMA提供
PUMA在紐約時裝周期間推出了名為「FUTROGRADE」的大秀，訴求沉浸式體驗，並展示了品牌的過去、現在和未來。圖／PUMA提供

品牌 時裝周

延伸閱讀

發現薇趨勢／兒童的數位藍圖

聯合線上跨進元宇宙！「台灣365」NFT珍藏寶島大事 限量免費拿

SOOCKER首推NFT免費程式 萬家電商品牌行銷輕鬆上手

惡魔視角超尺度自拍流出 54歲伊能靜長這樣

相關新聞

智利蘋果農藥超標 邊境再攔截120噸 陸多項食品也入列

食藥署今公布最新邊境食品不合格名單，本周共18款產品違規，上周已有7批不合格檢出的智利蘋果，本周再上榜6批，同樣因農藥殘...

韓式炸雞豐富你的味蕾 網友不私藏「5大連鎖韓式炸雞店」

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台近三個月內連鎖韓式炸雞話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的五大連鎖炸雞店以及必點的韓式炸雞口味。

米蘭時裝周不缺席！Onitsuka Tiger將日式極簡風搬上伸展台

時尚與運動之間的界線越來越模糊，因此在各大時裝周輪番上陣之時，來自日本的Onitsuka Tiger也沒缺席，同樣於米蘭曝光全新2023春夏系列服飾與鞋款。而PUMA則是早一步重返紐約時裝周，舉辦了一場展示品牌過去、現在和未來的時裝秀，且在大秀結束之後，便能於官網上購買。

必勝客8款小比薩149元起！拿坡里推「老干媽雞肉披薩」

即日起至11月7日期間，「必勝客」限時推出「超值必勝嗑」活動，首度提供「小比薩149元起」的平日外帶優惠，共有8種口味可...

23米蘭春夏時裝周／米蘭大教堂前Moncler壯闊致敬1952

米蘭時裝周甫於昨日落幕，不少時裝品牌精銳盡出，其中又以Moncler在米蘭大教堂前集合1952年演出者的華麗陣仗，強勢迎...

歡慶教師節！全家便利商店App限時3天推「單品咖啡、仙女珍珠醇奶茶」優惠55折起

歡慶教師節來臨，全家便利商店App「隨買跨店取」即日起至9月29日限時3天推出Let’ s Café單品咖啡及私品茶優惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。