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必勝客8款小比薩149元起！拿坡里推「老干媽雞肉披薩」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
必勝客推出8種指定口味小比薩平日限定優惠，外帶149元起。圖／必勝客提供
必勝客推出8種指定口味小比薩平日限定優惠，外帶149元起。圖／必勝客提供

即日起至11月7日期間，「必勝客」限時推出「超值必勝嗑」活動，首度提供「小比薩149元起」的平日外帶優惠，共有8種口味可選，最高現省311元。至於「拿坡里」攜手「老干媽」，新推出「老干媽風味雞肉披薩」，也為民眾帶來全新選擇。

必勝客本次所推出的小比薩外帶優惠，包括有「和風章魚燒」、「夏威夷」、「韓式泡菜燒肉」、「熱帶鳳梨鮮蝦」，以及「彩蔬鮮菇」、「煙燻黃金總匯」、「白醬燻雞培根」、「臘腸起司三重奏」等8種口味，最低149元起，另外單點大比薩也有199元起優惠方案，僅限平日外帶適用，讓消費者可以輕鬆享用。

另外「拿坡里」本次跨界攜手「老干媽」，推出「老干媽風味雞肉披薩」。使用老干媽香辣脆油辣椒搭配義式鬆厚比薩，並且添加唐揚雞塊、洋蔥與青椒，帶有中式的鹹香椒麻滋味。外帶大比薩299，小比薩199，另外還有多種組合套餐可供選擇。11月15日前，點購指定套餐，且包含「老干媽風味雞肉披薩」，即可以49元加購老干媽1瓶，售完為止。

「熱帶鳳梨鮮蝦」小比薩，活動優惠價149元。圖／必勝客提供
「熱帶鳳梨鮮蝦」小比薩，活動優惠價149元。圖／必勝客提供

必勝客

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