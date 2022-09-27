必勝客8款小比薩149元起！拿坡里推「老干媽雞肉披薩」

即日起至11月7日期間，「必勝客」限時推出「超值必勝嗑」活動，首度提供「小比薩149元起」的平日外帶優惠，共有8種口味可選，最高現省311元。至於「拿坡里」攜手「老干媽」，新推出「老干媽風味雞肉披薩」，也為民眾帶來全新選擇。

必勝客本次所推出的小比薩外帶優惠，包括有「和風章魚燒」、「夏威夷」、「韓式泡菜燒肉」、「熱帶鳳梨鮮蝦」，以及「彩蔬鮮菇」、「煙燻黃金總匯」、「白醬燻雞培根」、「臘腸起司三重奏」等8種口味，最低149元起，另外單點大比薩也有199元起優惠方案，僅限平日外帶適用，讓消費者可以輕鬆享用。