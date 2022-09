23米蘭春夏時裝周／米蘭大教堂前Moncler壯闊致敬1952

米蘭時裝周甫於昨日落幕,不少時裝品牌精銳盡出,其中又以Moncler在米蘭大教堂前集合1952年演出者的華麗陣仗,強勢迎接了品牌70周年紀念,堪稱本次2023米蘭春夏時裝周最為盛大滂礡。

700位舞者、200位音樂家、100人的合唱團,以及多達952位的模特兒,讓總人數1952人,同時呼應了品牌在1952年創立的時光原點。這場表演由米蘭斯卡拉歌劇院首席芭蕾舞者Virna Toppi領銜開舞,表演者穿上了特別訂製的Moncler Maya 70羽絨服,將大教堂前廣場宛如沈浸在白色的海洋之中,此後並有米蘭管弦樂隊演奏、以及DJ Lorenzo Senni帶來的電子音樂,當晚更將Moncler、1952年與米蘭大教堂的歷史定格於一夜。

值得一提的是,為紀念品牌70周年的Moncler Maya羽絨服周年紀念限量版也將在近期販售,並將有男女款式與13種特別配色,同時品牌再與包含Thom Browne、Hiroshi Fujiwara、Rick Owens、Pierpaolo Piccioli、Francesco Ragazzi、Giambattista Valli和Pharrell Williams共7位設計師合作,重新演繹Maya羽絨服,並自10月15起陸續揭曉。