23米蘭春夏時裝周／米蘭大教堂前Moncler壯闊致敬1952
米蘭時裝周甫於昨日落幕，不少時裝品牌精銳盡出，其中又以Moncler在米蘭大教堂前集合1952年演出者的華麗陣仗，強勢迎接了品牌70周年紀念，堪稱本次2023米蘭春夏時裝周最為盛大滂礡。
700位舞者、200位音樂家、100人的合唱團，以及多達952位的模特兒，讓總人數1952人，同時呼應了品牌在1952年創立的時光原點。這場表演由米蘭斯卡拉歌劇院首席芭蕾舞者Virna Toppi領銜開舞，表演者穿上了特別訂製的Moncler Maya 70羽絨服，將大教堂前廣場宛如沈浸在白色的海洋之中，此後並有米蘭管弦樂隊演奏、以及DJ Lorenzo Senni帶來的電子音樂，當晚更將Moncler、1952年與米蘭大教堂的歷史定格於一夜。
值得一提的是，為紀念品牌70周年的Moncler Maya羽絨服周年紀念限量版也將在近期販售，並將有男女款式與13種特別配色，同時品牌再與包含Thom Browne、Hiroshi Fujiwara、Rick Owens、Pierpaolo Piccioli、Francesco Ragazzi、Giambattista Valli和Pharrell Williams共7位設計師合作，重新演繹Maya羽絨服，並自10月15起陸續揭曉。
SPORTMAX則從Bouba and Kiki（波巴與奇奇）兩個沒有實際意義、卻又代表互補的元素構築出本季靈感。基於聯覺理論與德國心理學家在1929的實驗，SPORTMAX創造性地構建專屬實驗，將1950年代的A字、窄肩、低腰與大喇叭輪廓，1960年代的未來主義，與1990年代的Techno電子科技舞曲，奇妙糅合且創造平衡。這讓2023的SPORTMAX春夏呈現了一種將時間當成維度、穿梭其間的流動感，進而在Sugarpunk、Psycho-chic與Techno-couture風格之間，自由震盪。
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