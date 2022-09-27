23米蘭春夏時裝周／米蘭大教堂前Moncler壯闊致敬1952

米蘭時裝周甫於昨日落幕，不少時裝品牌精銳盡出，其中又以Moncler在米蘭大教堂前集合1952年演出者的華麗陣仗，強勢迎接了品牌70周年紀念，堪稱本次2023米蘭春夏時裝周最為盛大滂礡。

700位舞者、200位音樂家、100人的合唱團，以及多達952位的模特兒，讓總人數1952人，同時呼應了品牌在1952年創立的時光原點。這場表演由米蘭斯卡拉歌劇院首席芭蕾舞者Virna Toppi領銜開舞，表演者穿上了特別訂製的Moncler Maya 70羽絨服，將大教堂前廣場宛如沈浸在白色的海洋之中，此後並有米蘭管弦樂隊演奏、以及DJ Lorenzo Senni帶來的電子音樂，當晚更將Moncler、1952年與米蘭大教堂的歷史定格於一夜。

值得一提的是，為紀念品牌70周年的Moncler Maya羽絨服周年紀念限量版也將在近期販售，並將有男女款式與13種特別配色，同時品牌再與包含Thom Browne、Hiroshi Fujiwara、Rick Owens、Pierpaolo Piccioli、Francesco Ragazzi、Giambattista Valli和Pharrell Williams共7位設計師合作，重新演繹Maya羽絨服，並自10月15起陸續揭曉。