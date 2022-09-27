智利蘋果農藥超標 邊境再攔截120噸 陸多項食品也入列

食藥署今公布最新邊境食品不合格名單，本周共18款產品違規，上周已有7批不合格檢出的智利蘋果，本周再上榜6批，同樣因農藥殘留量不合規定，全數120多公噸的蘋果全數退運銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，自9月5日起，食藥署已針對智利進口的蘋果採「百分之百」查驗，本次6批當中有4批為「亮傑貿易股份有限公司」進口、2批為「信成行國際股份有限公司」公司進口；每批重量皆為20,065.5公斤，6批總重120,393公斤。

本周中國出口的違規食品也不少，有纖盈科技有限公司進口的「辣木籽油（MORINGA OLEIFERA SEED OIL）」，被檢出「苯（a）駢芘」含量高達5.5µg/kg，超過限量標準的2.0µg/kg，共540公斤；「湧酉國際股份有限公司」進口25公斤的「乾燥桑黃粉」，殘留農藥克美素0.90 ppm超標；以及同公司進口25公斤的「乾燥裂褶菌粉」殘留農藥克美素0.28 ppm同樣超標，因此全數都已退運銷毀。

非食品類的，中國出口的還有「可掛式二合一附刀雙面砧板」粉色與藍色兩款容器具，在溶出試驗不符規定，兩批皆為1325.5公斤，總重2651公斤，在4%醋酸(60℃,30分鐘)溶出試驗結果，蒸發殘渣為56 ppm、86 ppm，超過標準的30 ppm以下，因此全數退運銷毀。