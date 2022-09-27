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京站Q卡友突破百萬 點數10點抽iPhone、30點現抵300元

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
京站時尚廣場慶祝Q卡友數突破百萬。圖／京站提供
京站時尚廣場慶祝Q卡友數突破百萬。圖／京站提供

京站時尚廣場慶祝Q卡友數突破百萬，9/29至11/15特別推出「百萬卡友感謝慶」，除了滿額扣Q點30點可現抵300元外，百萬卡友天天抽雙人住宿券與上千點數，扣Q點10點還可以抽iPhone 13 Pro、Dyson吹風機、Dyson直髮造型器、Switch等多個獎項。

在「百萬卡友感謝慶」檔期，活動期間每周三的10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9，持Q卡全館消費點數飆3倍。9/30至11/6每周五、六、日，Q卡友持本人Q卡全館單筆滿3,000元扣Q點30點可現抵300元。

9/29至11/15 Q卡友當日單筆消費滿3,000元即可獲得抽獎機會一次(可累贈)，獎項包括Q點2000點(共100名)/Q點1000點(共400名)/Q點500 點(共400名)/Q點100 點(共2,000名)。另有台中森原中神殿帳雙人住宿券，價值10,800元共抽4組；嘉義棒棒積木飯店，豪華四人房住宿券價值9,900元共抽5組；台南安平雅樂軒叱咤樂窩平日雙人住宿券，價值12,705元共抽1組；墾丁日和灣居經典臨海雙人住宿券，價值6,500元共抽3組。

憑10點數還有機會獲得iPhone 13 Pro，夢想巨鱷巨型扭蛋機現身京站，活動期間扣Q點10點可以抽iPhone 13 Pro、Dyson吹風機HD08、Dyson直髮造型器、Switch等，扭蛋機會每人每卡限一次(限量1,000份)。

京站時尚廣場慶9/29至11/15推出「百萬卡友感謝慶」，活動期間扣Q點10點可以抽iPhone 13 Pro、Dyson吹風機HD08、Dyson直髮造型器、Switch等。圖／京站提供
京站時尚廣場慶9/29至11/15推出「百萬卡友感謝慶」，活動期間扣Q點10點可以抽iPhone 13 Pro、Dyson吹風機HD08、Dyson直髮造型器、Switch等。圖／京站提供
京站9/29至11/15 Q卡友當日單筆消費滿3,000元可抽獎，獎項包括台南安平雅樂軒叱咤樂窩平日雙人住宿券，價值12,705元。圖／京站提供
京站9/29至11/15 Q卡友當日單筆消費滿3,000元可抽獎，獎項包括台南安平雅樂軒叱咤樂窩平日雙人住宿券，價值12,705元。圖／京站提供
「百萬卡友感謝慶」，活動期間扣Q點10點可以抽iPhone 13 Pro。圖／京站提供
「百萬卡友感謝慶」，活動期間扣Q點10點可以抽iPhone 13 Pro。圖／京站提供

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