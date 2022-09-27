薪傳獎名單揭曉 台南書法名家陳吉山獲終身奉獻獎

由中華民國資深青商總會舉辦的「第26屆全球中華文化藝術薪傳獎」名單揭曉，今年的終身奉獻獎得主是來自台南的書法家陳吉山，地方戲劇獎得主則是台南「秀琴歌劇團」的米雪（陳湣玲），台南市文化局特別前往兩位大師家中貼紅榜同慶，頒獎典禮將於10月15日下午於高雄市岡山文化中心演藝廳舉行。

文化局表示，今年10類獎項及終身奉獻獎共14位得主中，兩人是由台南文化局推薦，得獎名單25日揭曉，評選出中華書藝獎、民族舞蹈獎、民俗音樂獎、傳統戲劇獎、地方戲劇獎、民俗工藝獎、綜合技藝獎、客家文化獎、中華畫藝獎及宗法宏揚獎共10項獎項得主。

文化局表示，其中地方戲劇獎由南台灣旗艦劇團秀琴歌劇團的米雪（陳湣玲）奪得。米雪導演出身歌仔戲世家，是該團靈魂人物之一，身兼導演、編劇及演員，登台兼演生、旦、丑各種角色，是國內難得一見的全方位傳統歌劇專業者。這次米雪老師能夠獲獎，在地傳統歌劇圈都很振奮，秀琴歌劇團也同享榮耀。

獲得本屆終身奉獻獎的陳吉山則是府城資深書法名家，早年隨朱玖瑩大師學習書法，年少時曾歷貧病交迫，幸在許多貴人扶持下，任教杏林桃李滿門。陳吉山老師學習劍道及書法數十年如一日，傳承文化之餘不忘精進自身藝術創作，歷年創作、展覽、著述無數，與臺南市歌唱藝術協會理事長宋亭萱老師堪稱本地藝術界神仙伴侶，令人稱羨。