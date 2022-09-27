手刀快搶！59.2度金高不降度 白金龍首席原酒限量登場

黑松去年推出58白金龍源酒造成搶購熱潮，這次黑松再度聯手金門酒廠打造升級版，推出「比源酒更為珍稀的原酒」，打造帥度破表的「白金龍首席原酒」。以黑曜色瓶身搭配高級的燙金雙龍圖騰，59.2度不降度灌裝，即日起陸續於全台各地區酒類專賣店限量販售，並於9月29日（四）在7-ELEVEN超商開放限量預購，定價900元，實際庫存及價格依各通路為準。

多數人都聽過威士忌有原酒，其實高粱酒也有原酒，而這次首席特調版，更特別採用原酒原液，59.2度不降度灌裝，極度珍稀且老窖歲月風味更加豐厚，讓酒饕們眼睛為之一亮。

延續系列酒款58白金龍源酒的特點，首席原酒使用歷經60年的第一代白金龍原生麴菌釀製，追根溯源回到誕生酒廠，100%單一金城老酒廠出品，酒體更是再升級，由首席調酒師自源酒的原液中，百釀精挑出首席特調酒體，整體風味更為豐富濃郁。金門酒廠首席調酒師表示：「59.2度不降度，更能喝出首席的高度。」

承襲白金龍源酒單一金城老酒廠血脈，59.2度「白金龍首席原酒」的香氣及口感層次豐富，老窖陳香濃厚，入口感受溫潤甘冽風格的經典風味，飽滿厚重但不刺激，酯香與酸香、甜香的完美融合，令人驚豔；尾韻則有著果釀陳醬四大香氣，讓人為之著迷，老窖陳香持久不散。