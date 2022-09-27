麥當勞咖啡買1送1！3款異國風漢堡登場　再抽千元禮券

自9月28日至11月8日期間，麥當勞「異國風味系列」即將限時回歸！包括美式「起司脆薯雙牛堡」、「起司三層牛肉堡」率先登場，日式「柚香塔塔脆鷄堡」則於10月12日起接力上陣，在旅遊限制鬆綁的前夕，為舌尖先來一場異國小旅行，還有機會抽中「麥當勞千元禮券」。另外為歡慶國際咖啡日，McCafé也有「經典美式」或「經典那堤」的「買1送1」限時優惠。

日本與美國，都是國人出國旅遊的人氣目的地。異國風味系列中的「起司脆薯雙牛堡」，使用紐澳100%雙層純牛肉、美式經典香濃切達起司醬與薯餅，搭配上萵苣、蕃茄與熱烤玉米壓紋麵包，呈現道地的美式風格，另外還有3層牛肉片配上起司的「起司三層牛肉堡」同步登場，單點均為110元，地瓜套餐178元。

至於10月12日亮相的「柚香塔塔脆鷄堡」，嚴選去骨鷄腿肉，醃漬入味再酥炸，淋上以檸檬、酸黃瓜、洋蔥、洋香菜製成的檸檬塔塔醬，最後灑上微辣香柚胡椒粉，迎來清爽的日式情調，單點110元，地瓜套餐178元。9月28日至10月19日止，於Instagram貼文或限時動態公開分享「一秒到美/日！」濾鏡，並tag @mcdonaldstw帳號，即有機會抽中「麥當勞千元禮券」，共計10名。