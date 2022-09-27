只有4天！王品牛排套餐 憑優惠畫面免費升級和牛主餐

明天就是一年一度的教師節，不少人在這天對恩師表達心意，王品牛排幫你款待「心中最重要的人」。即日起至9月30日、限時4天，憑FB／LINE／瘋美食（任一）優惠畫面，內用消費1,790元套餐，即可免費升級價值1,990元的「澳洲和牛佐海大蝦」主餐一客。

「澳洲和牛佐海大蝦」主餐嚴選澳洲和牛，搭配主廚特製奶油白醬，肉質軟嫩、入口香濃，再搭配上蝦中極品——海大蝦、以茄汁煨煮，讓饕客一次享受到海陸美味。（詳細活動規範依店內說明為主）

要注意的是，此活動款待升級限1990元的「澳洲和牛佐海大蝦」主餐，不得更換為「龍蝦佐石斑海鮮拼盤」主餐。點餐時必須主動出示優惠頁面，方能享有優惠；此優惠不適用外帶、外送、禮券購買、兌現或找零，且不得與其他折扣、優惠、贈菜優惠併用。