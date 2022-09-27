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台東南迴隱藏版絕殺景點曝光 遊客：像陶喆「沙灘」ＭＶ景

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
「夏日轉場」作品步道也會隨著白晝的氣象變化，呈現不同的美感。記者尤聰光／攝影
「夏日轉場」作品步道也會隨著白晝的氣象變化，呈現不同的美感。記者尤聰光／攝影

台東2022南迴藝術季裝置作品目前持續展出中，許多作品成為火紅的旅遊打卡熱點，不過，近日一處作品，被譽為「隱藏版」絕殺景點曝光了，遊客驚呼道「真的會拍到不想走！」

「很美、真的很漂亮！這是我看過最美的步道。」洪姓遊客說，若不是看到有人在拍照，壓根也想不到台東大武海邊竟然有這麽超極無敵的作品景點，手機拍到記憶卡都滿了。

另林姓遊客說，「有夠像陶喆一首歌『沙灘』的MV場景，真的會拍到不想走。」作品步道和海天融為一體的設計沒有違和感，他相信這景點一定會爆紅，有機會成為全台最美的一條步道之一。

這處絕殺的隱藏版作品景點，就位於南迴大武鄉知名里程牌9420附近的海邊，是今年南迴藝術季其中一件作品「夏日轉場」，由於該作品因量體擴大尚在施作中，預計10月初就能完成。

文化處指出，該作品為台南藝術大學建築研究所B群設計，是一組大型風動裝置，作品主要呈現與浪花回應海的呼喚；分上下兩層，步道採用木質舖設，並以輕鋼架支撐，全長約120公尺。

作品從公路旁一路延伸到海邊去，走在上層步道幾乎與海平面相齊，往前走彷佛走進太平洋裡，尤其在藍天白雲襯托下，景色美到爆，步道也會隨著白晝的氣象變化，呈現不同的美感。

文化處表示，由於「夏日轉場」作品尚未完成，因此，尚未開放給民眾體驗，若欲拍照可在步道口草皮或兩側及下方沙灘拍照，以維護作品完整性和民眾安全，並敬請期待開放體驗。

台東2022南迴藝術季裝置作品目前持續展出中，許多作品成為火紅的旅遊打卡熱點，不過，近日一處作品，被譽為「隱藏版」絕殺景點曝光了，遊客驚呼道：「真的會拍到不想走！」。記者尤聰光／攝影
台東2022南迴藝術季裝置作品目前持續展出中，許多作品成為火紅的旅遊打卡熱點，不過，近日一處作品，被譽為「隱藏版」絕殺景點曝光了，遊客驚呼道：「真的會拍到不想走！」。記者尤聰光／攝影
「夏日轉場」作品從公路旁一路延伸到海邊去，走在上層步道幾乎與海平面相齊，往前走彷佛走進太平洋裡，尤其在藍天白雲襯托下，景色美到爆。記者尤聰光／攝影
「夏日轉場」作品從公路旁一路延伸到海邊去，走在上層步道幾乎與海平面相齊，往前走彷佛走進太平洋裡，尤其在藍天白雲襯托下，景色美到爆。記者尤聰光／攝影
這處絕殺的隱藏版作品景點，就位於南迴大武鄉知名里程牌9420附近的海邊，是今年南迴藝術季其中一件作品「夏日轉場」。記者尤聰光／攝影
這處絕殺的隱藏版作品景點，就位於南迴大武鄉知名里程牌9420附近的海邊，是今年南迴藝術季其中一件作品「夏日轉場」。記者尤聰光／攝影

台東 沙灘

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