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23米蘭春夏時裝周／Burberry鬆動教條 海灘曬玩興

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
雙排扣西裝、蕾絲手套與涼鞋？Burberry的2023春夏時裝像是封邀請函，邀人即刻動身前往海灘，展現自由與交會的無限可能。 / Burberry提供
雙排扣西裝、蕾絲手套與涼鞋？Burberry的2023春夏時裝像是封邀請函，邀人即刻動身前往海灘，展現自由與交會的無限可能。 / Burberry提供

Burberry於台灣時間昨日晚上7點於米蘭時裝周期間，由品牌創意總監Riccardo Tisci領軍，帶來2023春夏時裝。原本Burberry在發表一日前已在官方IG釋出多組強烈龐克、搖滾風格造型的視覺，而實際發表則宣告以海灘為主題，除解構品牌經典的格紋、長風衣，再運用大量鏤空結構與蕾絲，從教條形式中逃逸、偷渡玩興。

品牌創意總監Riccardo Tisci表示，他想把沙灘上同想單純質樸的意識形態與情感，轉化在本季系列，進而表達同聚和快樂的精神。人與人在海灘上相遇，並激發出火花，在穿脫、啟示與保護、內衣和外衣的張力，回到當下。「Burberry在這一季探索了一種新的感官感受性，即對身體的意識。年輕人的解放與開放啟發了自我，人們接受與展示自己的身體：一份對他們自己、他們是誰及其身份的自豪感。」Riccardo Tisci如是說。

於是我們看到：經典的格紋與長風衣被重新解構、簡化或變形，像是長風衣捨棄了腰間的繫帶、甚至變化為削肩式設計。過往人們習慣將運動外套繫於腰間時垂下的雙袖，成為2023春夏的裝飾特色之一，並成為運動與風衣、布料與概念上的多重拼接。捨棄格紋的素色長風衣則帶來了全白與奶茶色的可能，其中全白款搭配上高跟涼鞋則散發出宛如天使般的空靈聖光，奶茶色款則在腰間加以宛如運動外套交錯成結的裝飾，鬆動了嚴謹的時尚教條。

水藍色、黃色傳統雙排釦外套的鈕扣不僅「增生」入上衣或領片位置，帶來宛如昆蟲複眼的華麗感，連西裝袖口的開口方向也前後錯置，同時穿著雙排扣西裝的男模也戴上了蕾絲手套，搭配上夾腳涼鞋，看似拘謹時則不拘小鞋，隆重也輕快。比基尼的結構被翻轉實驗，無論是對比搶眼的黑白、外罩式的閃耀泳衣、透明的高帽，透過種種形式，翻轉也強化了海灘邊的玩興主題。

唯Burberry 2023春夏時裝並未止步於Riccardo Tisci的玩興與海灘實驗，最後壓軸的五套男女時裝仍展現了英倫的高雅與銳氣：平口連袖的襲地黑色洋裝、腰間以蝴蝶結的愛心型黑色長洋裝，基本的黑色排扣西裝，但男女模特兒全數穿上了長短不一的蕾絲手套與輕變拖鞋或涼鞋，因而再次呼應「海濱」的主題。當大秀結束時，直播畫面停格在一處海濱的景致，近景為沙灘、遠景則為模糊波盪的海洋與郵輪，像呼喚著人們：當春夏來臨，且即刻出發，感受海灘邊無所拘束的交流與展開吧。

比基尼的結構被翻轉實驗，透過種種形式，翻轉也強化了海灘邊的玩興主題。圖 / Burberry提供（合成圖）
比基尼的結構被翻轉實驗，透過種種形式，翻轉也強化了海灘邊的玩興主題。圖 / Burberry提供（合成圖）
亮色系、「增生」金屬鈕扣的西裝搭配上夾腳涼鞋，呼應了本季的海灘靈感來源。圖 / Burberry提供
亮色系、「增生」金屬鈕扣的西裝搭配上夾腳涼鞋，呼應了本季的海灘靈感來源。圖 / Burberry提供
經典的長風衣被施以名為減法的魔法，蛻變為斗篷式的全白樣式，聖光全開。圖 / Burberry提供
經典的長風衣被施以名為減法的魔法，蛻變為斗篷式的全白樣式，聖光全開。圖 / Burberry提供
由於本季時裝帶有啟示與保護的意涵，宛如海灘意念的比基尼與小羊造型的保鑣工作口袋，帶來俏皮的奇趣組合。圖 / Burberry提供
由於本季時裝帶有啟示與保護的意涵，宛如海灘意念的比基尼與小羊造型的保鑣工作口袋，帶來俏皮的奇趣組合。圖 / Burberry提供
Burberry2023春夏時裝以海灘為主題，除解構品牌經典的格紋、長風衣，再運用大量鏤空結構與蕾絲，從教條形式中逃逸、偷渡玩興。圖 / Burberry提供
Burberry2023春夏時裝以海灘為主題，除解構品牌經典的格紋、長風衣，再運用大量鏤空結構與蕾絲，從教條形式中逃逸、偷渡玩興。圖 / Burberry提供
捨棄格紋的素色長風衣，時而散發出空靈氣場，又或在腰間加以宛如運動外套交錯成結的裝飾，鬆動了嚴謹的時尚教條。圖 / Burberry提供（合成圖）
捨棄格紋的素色長風衣，時而散發出空靈氣場，又或在腰間加以宛如運動外套交錯成結的裝飾，鬆動了嚴謹的時尚教條。圖 / Burberry提供（合成圖）
由於以海灘為主題出發，泳裝、比基尼也以優雅、大膽的形式展現多元可能。圖 / Burberry提供
由於以海灘為主題出發，泳裝、比基尼也以優雅、大膽的形式展現多元可能。圖 / Burberry提供
Burberry經典的格紋被重新顯化，恣意變形、優雅依舊。圖 / Burberry提供
Burberry經典的格紋被重新顯化，恣意變形、優雅依舊。圖 / Burberry提供
削肩長西裝被拼接上蕾絲，展現了形式的鬆動、自由與小性感。圖 / Burberry提供
削肩長西裝被拼接上蕾絲，展現了形式的鬆動、自由與小性感。圖 / Burberry提供
「黑珍珠」娜歐咪坎貝爾在Burberry發表中走秀，展現超模氣勢。圖 / Burberry提供
「黑珍珠」娜歐咪坎貝爾在Burberry發表中走秀，展現超模氣勢。圖 / Burberry提供
經典的格紋被重新顯化為新的品牌DNA，恣意變形、依然優雅。圖 / Burberry提供（合成圖）
經典的格紋被重新顯化為新的品牌DNA，恣意變形、依然優雅。圖 / Burberry提供（合成圖）
輕快的蕾絲被偷渡進身體不同部位，也為禮服、西裝的嚴謹帶來玩興與衝擊。圖 / Burberry提供（合成圖）
輕快的蕾絲被偷渡進身體不同部位，也為禮服、西裝的嚴謹帶來玩興與衝擊。圖 / Burberry提供（合成圖）

Burberry 西裝 品牌

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