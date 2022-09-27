23米蘭春夏時裝周／Burberry鬆動教條 海灘曬玩興

Burberry於台灣時間昨日晚上7點於米蘭時裝周期間，由品牌創意總監Riccardo Tisci領軍，帶來2023春夏時裝。原本Burberry在發表一日前已在官方IG釋出多組強烈龐克、搖滾風格造型的視覺，而實際發表則宣告以海灘為主題，除解構品牌經典的格紋、長風衣，再運用大量鏤空結構與蕾絲，從教條形式中逃逸、偷渡玩興。

品牌創意總監Riccardo Tisci表示，他想把沙灘上同想單純質樸的意識形態與情感，轉化在本季系列，進而表達同聚和快樂的精神。人與人在海灘上相遇，並激發出火花，在穿脫、啟示與保護、內衣和外衣的張力，回到當下。「Burberry在這一季探索了一種新的感官感受性，即對身體的意識。年輕人的解放與開放啟發了自我，人們接受與展示自己的身體：一份對他們自己、他們是誰及其身份的自豪感。」Riccardo Tisci如是說。

於是我們看到：經典的格紋與長風衣被重新解構、簡化或變形，像是長風衣捨棄了腰間的繫帶、甚至變化為削肩式設計。過往人們習慣將運動外套繫於腰間時垂下的雙袖，成為2023春夏的裝飾特色之一，並成為運動與風衣、布料與概念上的多重拼接。捨棄格紋的素色長風衣則帶來了全白與奶茶色的可能，其中全白款搭配上高跟涼鞋則散發出宛如天使般的空靈聖光，奶茶色款則在腰間加以宛如運動外套交錯成結的裝飾，鬆動了嚴謹的時尚教條。

水藍色、黃色傳統雙排釦外套的鈕扣不僅「增生」入上衣或領片位置，帶來宛如昆蟲複眼的華麗感，連西裝袖口的開口方向也前後錯置，同時穿著雙排扣西裝的男模也戴上了蕾絲手套，搭配上夾腳涼鞋，看似拘謹時則不拘小鞋，隆重也輕快。比基尼的結構被翻轉實驗，無論是對比搶眼的黑白、外罩式的閃耀泳衣、透明的高帽，透過種種形式，翻轉也強化了海灘邊的玩興主題。