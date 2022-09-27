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熱血沸騰迎FIFA卡達世界盃！鐵粉必收LV官方聯名限定包

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登推出專為 2022卡達世界盃設計的限定系列。圖／路易威登提供
路易威登推出專為 2022卡達世界盃設計的限定系列。圖／路易威登提供

2022年度的國際足總世界盃將於11月20日起至12月18日止在卡達舉行，不僅是自2002年韓日世界盃以來，第二次在亞洲舉辦的世界盃，也更將會是自2019年新冠疫情爆發後首個不受限制的大型體育盛事。由晉級世界前32強的國家競相角逐冠軍的熱血賽程公布後更令全球粉絲引頸期盼。

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）自2010年以來便為FIFA世界盃打造全傳奇性獎盃之一的硬箱獎盃，並自2018年開始為這場全球矚目的足球賽事推出全新皮件系列。今年專為2022卡達世界盃設計的官方授權產品系列限定皮件，運用精緻造型、運動風的處理方式與低調優雅的細節，捕捉足球場上各個振奮人心的時刻，全系列將於2022年10月6日起全球上市。

路易威登為2022卡達世界盃設計五款極具收藏價值的黑色Taurillon皮革包款，重溫路易威登最具象徵意義Damier浮雕圖案，使人聯想到射球進網得分的振奮人心時刻。Keepall 50、City Keepall及Discovery背包等經典包款，均適宜出行時攜帶，充足的中央隔層與實用內袋，讓人輕鬆便能取得各項必需物品，搭配裝飾黑色金屬的可調式肩帶，Keepall款式的肩帶還能拆卸。包身上裝飾有形似足球聯盟徽章的皮革材質吊牌，上面印有白色的「Louis Vuitton」字樣，並在網眼中鑲嵌與包身同色系的LV標誌。

大容量的Keepall 50包款底下裝飾的五個保護性底釘，形狀就跟相似足球鞋底的鞋釘。小皮件包括一個帶有撞色滾邊和可調節皮質提把的旅行包，以及一個帶有五個內袋、 一個外袋、撞色邊緣和LV標誌的便利袋裝萬用錢包。

City Keepall肩背包，97,500元。圖／路易威登提供
City Keepall肩背包，97,500元。圖／路易威登提供
路易威登2022年世界盃官方授權產品系列將於2022年10月6日起上市。圖／路易威登提供
路易威登2022年世界盃官方授權產品系列將於2022年10月6日起上市。圖／路易威登提供
Dopp手提包，55,500元。圖／路易威登提供
Dopp手提包，55,500元。圖／路易威登提供
路易威登推出專為 2022卡達世界盃設計的限定系列。圖／路易威登提供
路易威登推出專為 2022卡達世界盃設計的限定系列。圖／路易威登提供
路易威登2022年世界盃官方授權產品系列將於2022年10月6日起上市。圖／路易威登提供
路易威登2022年世界盃官方授權產品系列將於2022年10月6日起上市。圖／路易威登提供
Discovery後背包，11萬3,000元。圖／路易威登提供
Discovery後背包，11萬3,000元。圖／路易威登提供
Keepall Bandoulière 50肩背行李包，14萬5,000元。圖／路易威登提供
Keepall Bandoulière 50肩背行李包，14萬5,000元。圖／路易威登提供
Pocket Organizer皮夾，23,800元。圖／路易威登提供
Pocket Organizer皮夾，23,800元。圖／路易威登提供
路易威登2022年世界盃官方授權產品系列將於2022年10月6日起上市。圖／路易威登提供
路易威登2022年世界盃官方授權產品系列將於2022年10月6日起上市。圖／路易威登提供
路易威登推出專為 2022卡達世界盃設計的限定系列。圖／路易威登提供
路易威登推出專為 2022卡達世界盃設計的限定系列。圖／路易威登提供
路易威登推出專為 2022卡達世界盃設計的限定系列。圖／路易威登提供
路易威登推出專為 2022卡達世界盃設計的限定系列。圖／路易威登提供

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