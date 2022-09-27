熱血沸騰迎FIFA卡達世界盃！鐵粉必收LV官方聯名限定包

2022年度的國際足總世界盃將於11月20日起至12月18日止在卡達舉行，不僅是自2002年韓日世界盃以來，第二次在亞洲舉辦的世界盃，也更將會是自2019年新冠疫情爆發後首個不受限制的大型體育盛事。由晉級世界前32強的國家競相角逐冠軍的熱血賽程公布後更令全球粉絲引頸期盼。

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）自2010年以來便為FIFA世界盃打造全傳奇性獎盃之一的硬箱獎盃，並自2018年開始為這場全球矚目的足球賽事推出全新皮件系列。今年專為2022卡達世界盃設計的官方授權產品系列限定皮件，運用精緻造型、運動風的處理方式與低調優雅的細節，捕捉足球場上各個振奮人心的時刻，全系列將於2022年10月6日起全球上市。

路易威登為2022卡達世界盃設計五款極具收藏價值的黑色Taurillon皮革包款，重溫路易威登最具象徵意義Damier浮雕圖案，使人聯想到射球進網得分的振奮人心時刻。Keepall 50、City Keepall及Discovery背包等經典包款，均適宜出行時攜帶，充足的中央隔層與實用內袋，讓人輕鬆便能取得各項必需物品，搭配裝飾黑色金屬的可調式肩帶，Keepall款式的肩帶還能拆卸。包身上裝飾有形似足球聯盟徽章的皮革材質吊牌，上面印有白色的「Louis Vuitton」字樣，並在網眼中鑲嵌與包身同色系的LV標誌。