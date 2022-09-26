23春夏米蘭時裝周／芭莉絲秀VERSACE 黑珍珠帥秀BOSS

在時裝周創造話題、搶得全球注目，今年許多品牌都請來名人走秀。向來名流明星關係良好的VERSACE藝術總監DONATELLA VERSACE，這次找來90年代最camp代表、史上第一個時尚名媛芭黎絲希爾頓（Paris Hilton）走秀。而主打「即看即買」的BOSS則於米蘭Velodromo Vigorelli運動場發表2022秋冬系列，由超模黑珍珠娜歐蜜（Naomi Campbell）與美國繞舌歌手FUTURE擔綱，全球代言人李敏鎬也特地飛往米蘭看秀。

VERSACE本季女裝系列以黑暗哥德風女神（DARK GOTHIC GODDESS）為靈感繆斯，色彩搭配以黑色和紫色為主，洋裝和上衣採用獨特的斜線剪裁，機車夾克、皮褲和裙裝以硬朗的皮革流蘇為裝飾，為雪紡洋裝和短裙增添個性，皮褲和皮夾克則運用大量金屬鉚釘裝飾，尖銳的鉚釘刺破精美的蕾絲，形成鮮明的材質對比。Versace on Repeat印花、花卉圖案和斑馬圖案相映成趣，與堆疊的蕾絲、剪線刺繡、嵌花、金屬鉚釘融為一體。