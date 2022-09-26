吃肯德基青花椒系列 網友敲碗「空氣包」限時抽

肯德基又出招！肯德基即日起進入「青花椒季」，不但首創推出獨家「青花椒香麻風爆空氣包」，引發網友熱議「肯德基這次是要賣空氣了嗎？」即日起更加碼限時推出口感、風味加倍升級的「雙層青花椒咔啦雞腿堡」，每一口都是香麻辛爆擊。

為一饗青花椒鐵粉，肯德基同步在官方臉書呼籲，即日起至10月2日（日）00:00，只要秀出任一肯德基青花椒系列產品實拍照、並發表狂粉非你莫屬宣言，就有機會抽到限量風爆空氣包，內含雙層青花椒咔啦雞腿堡個人套餐招待券乙份。

肯德基常態熱賣青花椒系列產品「青花椒香麻咔啦雞腿堡」與「青花椒香麻脆雞」，擁有一群熱愛其獨特香麻風味的擁護者，為了滿足鐵粉的味蕾，肯德基特別於即日起至10月24日期間推出限定新品「雙層青花椒咔啦雞腿堡」，漢堡中直接夾入2塊酥脆多汁、裹滿青花椒麻醬的咔啦雞腿排，結合香麻滋味跟酥脆爽感，雙重帶勁，口中香麻風爆立刻衝擊入魂，深刻的味蕾記憶，搭配清脆爽口的生菜，中和濃郁香麻口感愈發讓人一吃上癮，一次帶來雙倍的香麻辛爆擊。