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吃肯德基青花椒系列 網友敲碗「空氣包」限時抽

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
訂購「雙層青花椒咔啦雞腿堡精選套餐」及任一XL套餐，即可享加1元、多一顆原味蛋撻。圖／肯德基提供。
訂購「雙層青花椒咔啦雞腿堡精選套餐」及任一XL套餐，即可享加1元、多一顆原味蛋撻。圖／肯德基提供。

肯德基又出招！肯德基即日起進入「青花椒季」，不但首創推出獨家「青花椒香麻風爆空氣包」，引發網友熱議「肯德基這次是要賣空氣了嗎？」即日起更加碼限時推出口感、風味加倍升級的「雙層青花椒咔啦雞腿堡」，每一口都是香麻辛爆擊。

為一饗青花椒鐵粉，肯德基同步在官方臉書呼籲，即日起至10月2日（日）00:00，只要秀出任一肯德基青花椒系列產品實拍照、並發表狂粉非你莫屬宣言，就有機會抽到限量風爆空氣包，內含雙層青花椒咔啦雞腿堡個人套餐招待券乙份。

肯德基常態熱賣青花椒系列產品「青花椒香麻咔啦雞腿堡」與「青花椒香麻脆雞」，擁有一群熱愛其獨特香麻風味的擁護者，為了滿足鐵粉的味蕾，肯德基特別於即日起至10月24日期間推出限定新品「雙層青花椒咔啦雞腿堡」，漢堡中直接夾入2塊酥脆多汁、裹滿青花椒麻醬的咔啦雞腿排，結合香麻滋味跟酥脆爽感，雙重帶勁，口中香麻風爆立刻衝擊入魂，深刻的味蕾記憶，搭配清脆爽口的生菜，中和濃郁香麻口感愈發讓人一吃上癮，一次帶來雙倍的香麻辛爆擊。

此外，9月27日至10月31日期間，肯德基更加碼推出「加1元、多1件」限定優惠，使用預定快取服務，訂購任一桶餐加1元，就送一塊超人氣咔啦脆雞、或四塊上校雞塊（二擇一）；訂購「雙層青花椒咔啦雞腿堡精選套餐」及任一XL套餐，即可享加1元、多一顆原味蛋撻。

「青花椒香麻咔啦雞腿堡」、「青花椒香麻脆雞」香麻帶勁，越吃越上癮。圖／肯德基提供。
「青花椒香麻咔啦雞腿堡」、「青花椒香麻脆雞」香麻帶勁，越吃越上癮。圖／肯德基提供。
肯德基限時推出口感、風味加倍升級的「雙層青花椒咔啦雞腿堡」與經典青花椒系列產品。圖／肯德基提供。
肯德基限時推出口感、風味加倍升級的「雙層青花椒咔啦雞腿堡」與經典青花椒系列產品。圖／肯德基提供。
肯德基「香麻」風爆強勢席捲，正式進入「青花椒季」，限時推出全新「雙層青花椒咔啦雞腿堡」雙倍香麻、雙重帶勁。圖／肯德基提供。
肯德基「香麻」風爆強勢席捲，正式進入「青花椒季」，限時推出全新「雙層青花椒咔啦雞腿堡」雙倍香麻、雙重帶勁。圖／肯德基提供。
即日起到10月2日（日）00：00，只要秀出任一肯德基青花椒系列產品實拍照、並發表狂粉非你莫屬宣言，就有機會抽到內含雙層青花椒咔啦雞腿堡個人套餐招待券乙份的限量風爆包。圖／肯德基提供。
即日起到10月2日（日）00：00，只要秀出任一肯德基青花椒系列產品實拍照、並發表狂粉非你莫屬宣言，就有機會抽到內含雙層青花椒咔啦雞腿堡個人套餐招待券乙份的限量風爆包。圖／肯德基提供。

肯德基 套餐

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