快訊

疑學生逃竄畫面曝！俄驚傳校園槍擊案釀6死20傷 現場尋獲槍手遺體

副駕發現髮夾！曾抓包黃育仁偷載妹 劉雨柔婚變有跡可循

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「饗食天堂」全台最大店進駐高雄夢時代 3大亮點再升級

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
饗食天堂高雄夢時代旗艦店用餐空間。圖／饗賓餐旅提供
饗食天堂高雄夢時代旗艦店用餐空間。圖／饗賓餐旅提供

饗賓餐旅集團旗下吃到飽Buffet「饗食天堂」睽違10年後，在高雄夢時代購物中心9樓再展店，推出第11間也是全台規模最大的「饗食天堂高雄夢時代旗艦店」，全店536坪、400席座位數。這次以「Next Buffet」為概念，瞄準親子及年輕客群，推出業界首創兒童專屬餐檯與餐點，並首次導入「一餐區一主題」規劃、「八大餐區」推出全新升級7.0菜色。

創立於2001年的饗食天堂開創台灣Buffet風潮，全台最大門市「饗食天堂高雄夢時代旗艦店」，以三大概念延伸全面消費者體驗。

「饗食NEXT服務」：業界首創高度僅70公分的兒童餐檯，方便小顧客們輕鬆夾取美食，也首次提供兒童專屬的迷你版餐點，如：章魚壽司、啵啵稻荷船、鮭魚烤飯糰、蝦卵烤飯糰、小夥伴愛吃玉子燒、螺絲捲、起司黑熊包、奶黃熊貓包、QQ天使蛋、玉米濃湯、波浪薯薯、玉米脆烤雞翅、漢堡堡與焦糖布丁，還有大朋友小朋友都喜歡的巧克力DIY噴泉區。

「饗食NEXT室裝」：導入「一餐區一主題」概念，「八大餐區」集結各式異國特色美味，滿足老饕們挑剔的味蕾。入口處以彩虹廊道為閘口，通往設有火焰之牆的「日式烤炸物區」、穿插航海圖騰的「日料海鮮區」、充滿經典港片金句的「港點區」、書法味濃厚的「中式料理區」、浪漫小鎮情懷的「義法料理區」、復古普普風的「西式料理區」、繽紛蜜糖之島「甜品水果區」，以及使用鏡面與金屬打造的「中島飲料區」。

另有首度出現在饗食天堂的「機動式港點餐車」，提供移動式自助取餐飲體驗，餐廳走道與包廂牆面也設有多款以經典童話故事作為設計概念的「紙雕藝術」。

「饗食NEXT美食」：推出全新升級7.0菜色，首次加入「特色焗烤區」，提供焗烤生蠔、焗烤奶油白菜等，並新增煎得赤赤的鮮香現煎白鯧魚，還有為小朋友新推出的「饗食小夥伴人形燒」，共有濃郁花生、香醇卡士達兩種風味選擇，以及各式季節性料理。

饗食天堂高雄夢時代旗艦店首度推出兒童餐檯。圖／饗賓餐旅提供
饗食天堂高雄夢時代旗艦店首度推出兒童餐檯。圖／饗賓餐旅提供
港點區。圖／饗賓餐旅提供
港點區。圖／饗賓餐旅提供
饗食天堂高雄夢時代旗艦店用餐空間。圖／饗賓餐旅提供
饗食天堂高雄夢時代旗艦店用餐空間。圖／饗賓餐旅提供
規模最大的「饗食天堂高雄夢時代旗艦店」，全店536坪、有400席座位數。圖／饗賓餐旅提供
規模最大的「饗食天堂高雄夢時代旗艦店」，全店536坪、有400席座位數。圖／饗賓餐旅提供
日式料理區。圖／饗賓餐旅提供
日式料理區。圖／饗賓餐旅提供
甜點水果飲料區。圖／饗賓餐旅提供
甜點水果飲料區。圖／饗賓餐旅提供
西式料理區。圖／饗賓餐旅提供
西式料理區。圖／饗賓餐旅提供
港點餐車。圖／饗賓餐旅提供
港點餐車。圖／饗賓餐旅提供

吃到飽

延伸閱讀

影／高雄地震夢時代裝潢板掉落 愛河魚群躍水面

相關新聞

韓式炸雞豐富你的味蕾 網友不私藏「5大連鎖韓式炸雞店」

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台近三個月內連鎖韓式炸雞話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的五大連鎖炸雞店以及必點的韓式炸雞口味。

士林人嗨起來！2022白晝之夜在士林 6間美食讓你從早吃到晚

2022白晝之夜，快跟三五好友一起嗨翻士林！

「饗食天堂」全台最大店進駐高雄夢時代 3大亮點再升級

饗賓餐旅集團旗下吃到飽Buffet「饗食天堂」睽違10年後，在高雄夢時代購物中心9樓再展店，推出第11間也是全台規模最大...

抓住時光的尾巴！2023年老派的生活日曆 募資優惠最後倒數

時間分分秒秒向前進，新的一年又離我們更近了，多位名人、作家一致懷舊推薦的「2023年老派的生活日曆及手帳」，也進入最後募資倒數了！很感謝眾多贊助者的支持，還沒入手老派日曆的你別再猶豫，快抓住時光的尾巴，最優惠的募資價只至9月30日為止，老派日曆募資尚有眾多組合方案，還有募資限定禮要送給你，立即贊助2023年老派的生活日曆及手帳，用寶島的美好時光妝點你的生活。

Ran冉秋季新作身體潔膚露 海洋塑料再生瓶環保清潔劑再進擊

前年誕生至今的台灣環保清潔劑品牌—Ran冉，帶動環保永續理念更上一層樓。下半年起清潔劑瓶身以100%資源回收瓶及海洋塑料再生資源製成，每一瓶Ran瓶罐可減少63%二氧化碳排放量，實現減碳生活之外，也進一步幫助減少海洋塑料污染。

一連7天！ 藏壽司「海味收穫祭」 滿滿鮮甜豪邁吃

藏壽司於9月30日到10月6日一連7天，打造期間限定「海味收穫祭」，有饕客們心中的夢幻組合「豪華三鮮」等多款海味料理精選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。