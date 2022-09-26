「饗食天堂」全台最大店進駐高雄夢時代 3大亮點再升級

饗賓餐旅集團旗下吃到飽Buffet「饗食天堂」睽違10年後，在高雄夢時代購物中心9樓再展店，推出第11間也是全台規模最大的「饗食天堂高雄夢時代旗艦店」，全店536坪、400席座位數。這次以「Next Buffet」為概念，瞄準親子及年輕客群，推出業界首創兒童專屬餐檯與餐點，並首次導入「一餐區一主題」規劃、「八大餐區」推出全新升級7.0菜色。

創立於2001年的饗食天堂開創台灣Buffet風潮，全台最大門市「饗食天堂高雄夢時代旗艦店」，以三大概念延伸全面消費者體驗。

「饗食NEXT服務」：業界首創高度僅70公分的兒童餐檯，方便小顧客們輕鬆夾取美食，也首次提供兒童專屬的迷你版餐點，如：章魚壽司、啵啵稻荷船、鮭魚烤飯糰、蝦卵烤飯糰、小夥伴愛吃玉子燒、螺絲捲、起司黑熊包、奶黃熊貓包、QQ天使蛋、玉米濃湯、波浪薯薯、玉米脆烤雞翅、漢堡堡與焦糖布丁，還有大朋友小朋友都喜歡的巧克力DIY噴泉區。

「饗食NEXT室裝」：導入「一餐區一主題」概念，「八大餐區」集結各式異國特色美味，滿足老饕們挑剔的味蕾。入口處以彩虹廊道為閘口，通往設有火焰之牆的「日式烤炸物區」、穿插航海圖騰的「日料海鮮區」、充滿經典港片金句的「港點區」、書法味濃厚的「中式料理區」、浪漫小鎮情懷的「義法料理區」、復古普普風的「西式料理區」、繽紛蜜糖之島「甜品水果區」，以及使用鏡面與金屬打造的「中島飲料區」。

另有首度出現在饗食天堂的「機動式港點餐車」，提供移動式自助取餐飲體驗，餐廳走道與包廂牆面也設有多款以經典童話故事作為設計概念的「紙雕藝術」。