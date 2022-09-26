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紅藍綠彩色奢華盛宴 寶格麗頂級珠寶展BELLAVITA登場

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI頂級彩寶與鑽石項鍊，玫瑰金鑲嵌27顆梨形切割帕拉依巴碧璽總重約16.32克拉、尖晶石、坦桑石、鑽石。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級彩寶與鑽石項鍊，玫瑰金鑲嵌27顆梨形切割帕拉依巴碧璽總重約16.32克拉、尖晶石、坦桑石、鑽石。圖／寶格麗提供

義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）向來擅長搜羅珍貴罕見的寶石、透過大膽活潑的配色設計與傳承百年的精湛工藝，製作出價值超越時空的絕美珠寶。品牌將製自9月29日至10月2日假台北寶麗廣塲（BELLAVITA）舉辦頂級珠寶暨複雜腕表展覽，採貴賓預約制，共帶來超過200件、總值逾30億的頂級珠寶、珠寶腕表及高級複雜腕表作品。

●鴿血紅為紅色系寶石王者

鮮活色彩之旅的第一站，致敬熱情如火的紅色系寶石，而其中的王者無疑是稀有度絕倫的鴿血紅紅寶石。此次焦點包括一枚鑲嵌重達5克拉的鴿血紅緬甸紅寶石的鑽戒，以及一枚鑲嵌10.17克拉枕形切割骨董莫三比克紅寶石鑽戒。

除了紅寶石，因無需經過加熱或放射處理變成展現天然飽滿色彩的紅色尖晶石，近年來市場需求持續強勁，本次寶格麗也帶來一枚產自著名老礦塔吉克的17.27克拉的粉色尖晶石鑽戒，色彩魔法師寶格麗更大膽以紫水晶與紅寶石襯托其非凡火光。另一件鉑金項鍊則奢侈結合10顆、總重達30克拉的馬眼形切割尖晶石，搭配弧圓形切割紅寶石與鑽石，雍容貴氣。

●喀什米爾藍寶石領銜

藍色調寶石中最受歡迎的藍寶石作品，聚焦一枚重達29.88克拉的枕形切割喀什米爾藍寶石戒指，為彰顯這稀世珍寶的獨特尊貴，簡潔的設計僅由2顆祖母綠切割的鑽石鑲飾兩側，烘襯出專屬於喀什米爾礦區藍寶特有濃彩。另有一套玫瑰金項鍊、耳環及手環套組，如羽翼般的項鍊設計讓目光焦點集中在中心的橢圓形蛋面切割斯里蘭卡藍寶石上。另一條鉑金鑽石項鍊則以花卉圖案襯托重達12.08克拉的斯里蘭卡藍寶石，處處細節均展現精湛工藝。

寶格麗也將不同的藍色揮灑於頂級製表工藝上，如Divas' Dream Minute Repeater 超薄三問珠寶腕錶亦有推出黑色蛋白石面盤版本，深藍色遊彩誘惑迷人；Octo Roma Carillon Tourbillon腕錶以絕對現代的方式詮釋陀飛輪和報時兩個經典複雜功能，並以碳為原料的高科技真空沉積法，打造優雅深邃的藍色外觀。

●無油完美祖母綠行家最愛

而深受台灣貴婦藏家鍾愛的祖母綠，是綠色寶石之首。本次推出一顆重達13.59克拉、無油且色澤濃郁完美的哥倫比亞祖母綠鑽戒，以及鑲嵌重達31.67克拉八角形切割哥倫比亞祖母綠的項鍊，都是行家鑑賞重點。

除了祖母綠，具有螢光色調的帕拉依巴碧璽，其獨特稀有的藍綠色調更是近年來最熱門的珍稀寶石。展出作品之中，一條頂級玫瑰金彩寶項鍊，以橢圓形切割粉色與紫色尖晶石與坦桑石襯托總重逾16克拉的梨形切割帕拉依巴碧璽，展現清新感。珠寶腕表Serpenti Incantati Color Wave彩寶腕表，則選用花式切割的帕拉依巴碧璽、祖母綠與海水藍寶錯落排列，是匯聚製表與珠寶兩大工藝的珍貴逸品。

BVLGARI MAGNIFICA系列頂級彩寶與鑽石項鍊，玫瑰金鑲嵌2顆蛋面切割緬甸玉總重約4.71克拉、緬甸玉、鑽石、紅寶石、紅碧璽。圖／寶格麗提供
BVLGARI MAGNIFICA系列頂級彩寶與鑽石項鍊，玫瑰金鑲嵌2顆蛋面切割緬甸玉總重約4.71克拉、緬甸玉、鑽石、紅寶石、紅碧璽。圖／寶格麗提供
BVLGARI MAGNIFICA系列頂級藍寶石與鑽石戒指，鉑金鑲嵌1顆枕形切割喀什米爾藍寶石重約29.88克拉與2顆祖母綠切割鑽石各約1.23克拉。圖／寶格麗提供
BVLGARI MAGNIFICA系列頂級藍寶石與鑽石戒指，鉑金鑲嵌1顆枕形切割喀什米爾藍寶石重約29.88克拉與2顆祖母綠切割鑽石各約1.23克拉。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級彩寶與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌10顆馬眼形階梯式切割尖晶石總重約30.06克拉、鑽石與紅寶石。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級彩寶與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌10顆馬眼形階梯式切割尖晶石總重約30.06克拉、鑽石與紅寶石。圖／寶格麗提供
BVLGARI CINEMAGIA系列頂級祖母綠與鑽石項鍊，鑲嵌1顆八角形切割哥倫比亞祖母綠重約31.67克拉、祖母綠與鑽石。圖／寶格麗提供
BVLGARI CINEMAGIA系列頂級祖母綠與鑽石項鍊，鑲嵌1顆八角形切割哥倫比亞祖母綠重約31.67克拉、祖母綠與鑽石。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級彩寶戒指，玫瑰金鑲嵌1顆橢圓形明亮階梯式切割塔吉克尖晶石重約17.27克拉、紅寶石、紫水晶與密鑲鑽石。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級彩寶戒指，玫瑰金鑲嵌1顆橢圓形明亮階梯式切割塔吉克尖晶石重約17.27克拉、紅寶石、紫水晶與密鑲鑽石。圖／寶格麗提供
BVLGARI MAGNIFICA系列頂級藍寶石與鑽石項鍊，玫瑰金鑲嵌1顆橢圓形蛋面切割斯里蘭卡藍寶石重約14.79克拉、藍寶石與鑽石。圖／寶格麗提供
BVLGARI MAGNIFICA系列頂級藍寶石與鑽石項鍊，玫瑰金鑲嵌1顆橢圓形蛋面切割斯里蘭卡藍寶石重約14.79克拉、藍寶石與鑽石。圖／寶格麗提供
BVLGARI DIVINA MOSAICA MINUTE REPEATER三問鑽表，白K金共鑲嵌689顆鑽石，重約11.6克拉。圖／寶格麗提供
BVLGARI DIVINA MOSAICA MINUTE REPEATER三問鑽表，白K金共鑲嵌689顆鑽石，重約11.6克拉。圖／寶格麗提供
BVLGARI MAGNIFICA系列頂級藍寶石與鑽石手環，玫瑰金鑲嵌1顆橢圓形蛋面切割斯里蘭卡藍寶石重約6.73克拉、藍寶石與鑽石。圖／寶格麗提供
BVLGARI MAGNIFICA系列頂級藍寶石與鑽石手環，玫瑰金鑲嵌1顆橢圓形蛋面切割斯里蘭卡藍寶石重約6.73克拉、藍寶石與鑽石。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO ROMA BLUE CARILLON TOURBILLON 藍色鈦金屬鐘樂報時陀飛輪腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO ROMA BLUE CARILLON TOURBILLON 藍色鈦金屬鐘樂報時陀飛輪腕表。圖／寶格麗提供

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