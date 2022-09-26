紅藍綠彩色奢華盛宴 寶格麗頂級珠寶展BELLAVITA登場

義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）向來擅長搜羅珍貴罕見的寶石、透過大膽活潑的配色設計與傳承百年的精湛工藝，製作出價值超越時空的絕美珠寶。品牌將製自9月29日至10月2日假台北寶麗廣塲（BELLAVITA）舉辦頂級珠寶暨複雜腕表展覽，採貴賓預約制，共帶來超過200件、總值逾30億的頂級珠寶、珠寶腕表及高級複雜腕表作品。

●鴿血紅為紅色系寶石王者

鮮活色彩之旅的第一站，致敬熱情如火的紅色系寶石，而其中的王者無疑是稀有度絕倫的鴿血紅紅寶石。此次焦點包括一枚鑲嵌重達5克拉的鴿血紅緬甸紅寶石的鑽戒，以及一枚鑲嵌10.17克拉枕形切割骨董莫三比克紅寶石鑽戒。

除了紅寶石，因無需經過加熱或放射處理變成展現天然飽滿色彩的紅色尖晶石，近年來市場需求持續強勁，本次寶格麗也帶來一枚產自著名老礦塔吉克的17.27克拉的粉色尖晶石鑽戒，色彩魔法師寶格麗更大膽以紫水晶與紅寶石襯托其非凡火光。另一件鉑金項鍊則奢侈結合10顆、總重達30克拉的馬眼形切割尖晶石，搭配弧圓形切割紅寶石與鑽石，雍容貴氣。

●喀什米爾藍寶石領銜

藍色調寶石中最受歡迎的藍寶石作品，聚焦一枚重達29.88克拉的枕形切割喀什米爾藍寶石戒指，為彰顯這稀世珍寶的獨特尊貴，簡潔的設計僅由2顆祖母綠切割的鑽石鑲飾兩側，烘襯出專屬於喀什米爾礦區藍寶特有濃彩。另有一套玫瑰金項鍊、耳環及手環套組，如羽翼般的項鍊設計讓目光焦點集中在中心的橢圓形蛋面切割斯里蘭卡藍寶石上。另一條鉑金鑽石項鍊則以花卉圖案襯托重達12.08克拉的斯里蘭卡藍寶石，處處細節均展現精湛工藝。

寶格麗也將不同的藍色揮灑於頂級製表工藝上，如Divas' Dream Minute Repeater 超薄三問珠寶腕錶亦有推出黑色蛋白石面盤版本，深藍色遊彩誘惑迷人；Octo Roma Carillon Tourbillon腕錶以絕對現代的方式詮釋陀飛輪和報時兩個經典複雜功能，並以碳為原料的高科技真空沉積法，打造優雅深邃的藍色外觀。

●無油完美祖母綠行家最愛

而深受台灣貴婦藏家鍾愛的祖母綠，是綠色寶石之首。本次推出一顆重達13.59克拉、無油且色澤濃郁完美的哥倫比亞祖母綠鑽戒，以及鑲嵌重達31.67克拉八角形切割哥倫比亞祖母綠的項鍊，都是行家鑑賞重點。