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擁抱多元、力挺LGBTQ Pasta&Co.彩虹義大利麵十月限定

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
Pasta & Co.創辦人暨行政主廚呂學明（左）邀請莫允雯（中）聯名，推出十月限定款「彩虹義大利麵」。圖／PASTA & CO.提供。
Pasta & Co.創辦人暨行政主廚呂學明（左）邀請莫允雯（中）聯名，推出十月限定款「彩虹義大利麵」。圖／PASTA & CO.提供。

美式義大利餐廳Pasta & Co.創辦人暨行政主廚呂學明（Timothy），以行動支持LGBTQ族群，邀請莫允雯聯名，推出十月限定款「彩虹義大利麵」；並於10月26日與力倡同志平權的加州酒廠La Crema舉辦餐酒會，共邀變裝皇后薔薇快閃表演，為同志驕傲共襄盛舉。Pasta & Co.的10月彩虹特別企劃收入，將與莫允雯聯名捐獻給「社團法人臺灣彩虹公民行動協會」。

呂學明表示：「十月是『LGBTQ歷史月』，提醒著我們回顧、紀念LGBTQ社群的過往事件及其他權益活動，我希望能藉這次企劃，給予LGBT族群更多支持與力量。」

呂學明同時力邀支持多元性別社群的好友莫允雯擔任活動大使，以西門町的彩虹斑馬線為靈感，一同創作出前所未見的六色「彩虹義大利麵」。這次的十月限定款「彩虹義大利麵」，將於十月的內用餐期每日限量供應，同時在美食市集販售彩虹新鮮生麵。莫允雯表示：「每個人都有相愛的權利，能用這個方式表達我們的支持是一件很酷的事。」

除了期間限定麵款，PASTA & CO.還邀請頌揚同志群體多元性的加州酒廠La Crema 參與今年的彩虹特別企劃，在美國積極參與多元性別團體活動的La Crema為這次活動嚴選果香十足的Monterey Chardonnay白酒，讓消費者和彩虹麵款搭配享用，口感清爽平衡，成為一場味蕾饗宴。

在10月26日餐酒會上，除了供應六色「彩虹義大利麵」及Monterey Chardonnay白酒，PASTA & CO. 更邀請到知名變裝皇后薔薇在現場快閃表演，讓當天來到店裡的朋友們 和華麗的變裝皇后近距離接觸。呂學明指出：「我相信很多人對變裝皇后、甚至整個LGBTQ社群是很陌生的，我想透過這個機會讓大家跟我一起擁抱LGBTQ的多元、平等和自由的文化。」

「彩虹義大利麵」將於十月的內用餐期每日限量供應，同時在美食市集販售彩虹新鮮生麵。圖／PASTA & CO.提供。
「彩虹義大利麵」將於十月的內用餐期每日限量供應，同時在美食市集販售彩虹新鮮生麵。圖／PASTA & CO.提供。
Pasta & Co.創辦人暨行政主廚呂學明（左）與莫允雯擁抱多元、力挺LGBTQ。圖／PASTA & CO.提供。
Pasta & Co.創辦人暨行政主廚呂學明（左）與莫允雯擁抱多元、力挺LGBTQ。圖／PASTA & CO.提供。
Pasta & Co.盛邀莫允雯共同創作獨家麵款，支持LGBTQ族群。圖／PASTA & CO.提供。
Pasta & Co.盛邀莫允雯共同創作獨家麵款，支持LGBTQ族群。圖／PASTA & CO.提供。

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