柏格曼到伍迪艾倫 路易沙達用古典樂帶觀眾回味老電影

古典音樂在許多經典電影中扮演畫龍點睛的角色，如蓋西文的「藍色狂想曲」是1979年伍迪．艾倫執導的電影《曼哈頓》中的開場音樂，讓影迷到了紐約，就會想到這首機智、詼諧又迷人的曲子。突尼西亞裔法國籍鋼琴家路易沙達的鋼琴獨奏會「藍色狂想曲－路易沙達鋼琴獨奏會」今起於台中歌劇院、台北國家音樂廳、高雄衛武營巡迴演出，以「藍色狂想曲」等八首曾在經典電影出現過的經典名曲為演奏曲目，帶聽眾透過耳朵，來一趟經典電影的音樂之旅。

以音樂細膩高雅、有豐富想像力聞名的突尼西亞裔法國籍鋼琴家路易沙達，頗富詩意的琴聲與嚴謹的詮釋，自1985年在華沙蕭邦國際鋼琴比賽獲獎之後，一直是歷年各唱片大獎的常勝軍，例如曾獲法國音樂權威雜誌《音樂的世界》Le Monde de la musique樂評嚴選獎「Choc」、Diapason雜誌的金叉獎等大獎，以及Répertoire與Télérama等雜誌的高度肯定。

路易沙達收藏超過 8000 部電影。他也嘗試將電影藝術與音樂藝術結合，主導一系列跨界計畫，包括結合演奏會與戲劇獨白的「神聖之火－喬治桑與蕭邦」（Feu Sacré - George Sand and Chopin），獨白由法國女演員法瑪莎・梅里爾（Macha Méril，高達電影《已婚女子》的女主角）擔綱。

主辦單位鵬博藝術表示，路易沙達今年的來台音樂會，繼續他所熱愛的經典電影VS古典音樂的跨界路線，規劃了整場曾在經典電影中出現的古典音樂，包括法國名導路易．馬盧《戀人》的布拉姆斯d小調主題與變奏、瑞典名導伯格曼電影《哭泣與耳語》的蕭邦a小調馬厝卡舞曲、義大利名導維斯康提電影《諸神的黃昏》的華格納降A大調悲歌與《魂斷威尼斯》的馬勒第五號交響曲（亞歷山大．薩洛改編）以及美國電影鬼才伍迪．艾倫電影《曼哈頓》的蓋希文《藍色狂想曲》等多首電影中具有特殊意涵的古典音樂。