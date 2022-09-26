23春夏米蘭時裝周／凱特摩絲走秀 BV用藝術向多元致敬

Bottega Veneta在創意總監Matthieu Blazy的帶領之下，在米蘭時裝周當地時間9月24日傍晚發表了2023春夏系列男女裝。在義大利建築藝術家Gaetano Pesce以多元獨特性為概念打造的400張椅子和樹脂地板組成的秀場風景中，Matthieu Blazy透過跨越年齡的模特兒走秀（其中包括48歲的前超模凱特摩絲），對比流動的工藝與安靜的力量。韓國影帝劉亞人、日本女星菊地凜子、碧昂絲妹妹歌手Solange Knowles、葛萊美獎歌后艾莉卡芭朵（Erykah Badu）等藝術氣息嘉賓都出席看秀。

透過服裝的語彙表達流動與安靜，Matthieu Blazy採用別具意義的材質，結合義大利工坊中工匠的傳統工藝，為日常生活打造實用與趣味兼具的服飾單品。例如以柔軟牛皮製作的日常格紋上衣與斜紋長褲，幾乎擬真的圖案是印製而成。西裝的輪廓和鞋履的設計乍看傳統，事實上巧妙融會未來主義藝術家薄邱尼（Umberto Boccioni）的雕塑和空氣力學的線條。一系列圖騰從火山的輪廓汲取靈感、柔軟的漏斗式衣領及流暢的收腰設計則在剪裁上注入新意。

晚裝部分男女裝採用特別打造的服裝面料，極為輕盈卻富有質感，而VENINI經典的水晶吊燈則啟發了一系列精緻的刺繡堆疊在棉紗和透明針織衫上的設計，不同階段的歷史也出現在針織提花上，如精心設計的未來派圖形。在刺繡和珠飾的烘托之下，象徵結合歷史過往、現在和未來。