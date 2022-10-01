Miro Piazza 全新推出系列「Eye Candy Collection」以細緻手工板材奢華重溫 Y2K 風格
台灣設計師眼鏡品牌 Miro Piazza 推出全新限定膠囊系列「Eye Candy Collection」以精緻工藝與大膽玩色重新詮釋 Y2K 風格，簡約帶有未來感的線條，配上迷幻色調板材，加上完美比例修飾臉型框型設計，以「Bon Bon」、「Bubble Gum」、「Hard Candy」三款嶄新鏡款，讓每個人都能 #找到你的小獨特！
在色彩中藏滿細節的「Bon Bon」（法文：糖果）以帶有光澤的雲母白色圖紋板材搭配灰色鏡片，讓整體充滿低調奢華感，立體內凹式鏡框細節設計，讓簡約框型也能帶有層次。另一款配色圖騰紋粉搭配漸層灰鏡片，則是遠看是帶有果凍感的粉色調，細看卻可看見藏在粉色下的圖騰細節，加上同時在鏡腳細緻妝點上西班牙藝術家 Joan Miró 喜愛的星星圖案作為小巧思，讓人愛不釋手。
扁平設計就如同回憶裡的泡泡糖一樣，「Bubble Gum」可以說是最為經典的 Y2K 款式之一，帶有些未來感的線條，搭配上少見的透明橄欖綠鏡架和糖果橘紅鏡片更顯摩登前衛，巧妙以柔和線條做出中樑降低銳利程度。或是以經典的玳瑁圖紋板材，讓充滿個性的線條也能輕鬆融入日常穿搭，鏡腳則是以不對稱方式印上星星、月亮、太陽圖案呼應品牌精神。
充滿個性又不失甜美的「Hard Candy」是看以甜美的果凍色彩包裝不願妥協的內心！圓潤框型帶有點俏皮的上翹小貓眼，讓人忍不住被吸引，極致透明的果凍粉色板材搭上糖果橘色鏡片，讓屬於妳的俏皮性感自然展現，或是以品牌代表色土耳其藍作為基調，調出獨特的果凍藍色配上漸層灰色鏡片，個性感再加乘，鏡腳則是點綴彎月圖案為整體增添一些神秘色彩，於2022/10/1於有.設計平台新品上架，詳情請洽活動專區查詢。
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