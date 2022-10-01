Miro Piazza 全新推出系列「Eye Candy Collection」以細緻手工板材奢華重溫 Y2K 風格

台灣設計師眼鏡品牌 Miro Piazza 推出全新限定膠囊系列「Eye Candy Collection」以精緻工藝與大膽玩色重新詮釋 Y2K 風格，簡約帶有未來感的線條，配上迷幻色調板材，加上完美比例修飾臉型框型設計，以「Bon Bon」、「Bubble Gum」、「Hard Candy」三款嶄新鏡款，讓每個人都能 #找到你的小獨特！



Miro Piazza Bon Bon 雲母白、圖騰紋粉 圖 / 有.設計 uDesign 提供

在色彩中藏滿細節的「Bon Bon」（法文：糖果）以帶有光澤的雲母白色圖紋板材搭配灰色鏡片，讓整體充滿低調奢華感，立體內凹式鏡框細節設計，讓簡約框型也能帶有層次。另一款配色圖騰紋粉搭配漸層灰鏡片，則是遠看是帶有果凍感的粉色調，細看卻可看見藏在粉色下的圖騰細節，加上同時在鏡腳細緻妝點上西班牙藝術家 Joan Miró 喜愛的星星圖案作為小巧思，讓人愛不釋手。



Miro Piazza Bubble Gum 茶玳瑁、橄欖綠 圖 / 有.設計 uDesign 提供

扁平設計就如同回憶裡的泡泡糖一樣，「Bubble Gum」可以說是最為經典的 Y2K 款式之一，帶有些未來感的線條，搭配上少見的透明橄欖綠鏡架和糖果橘紅鏡片更顯摩登前衛，巧妙以柔和線條做出中樑降低銳利程度。或是以經典的玳瑁圖紋板材，讓充滿個性的線條也能輕鬆融入日常穿搭，鏡腳則是以不對稱方式印上星星、月亮、太陽圖案呼應品牌精神。



Miro Piazza Hard Candy 果凍粉、果凍藍 圖 / 有.設計 uDesign 提供